onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest Grubu'nun +18 Konserindeki Dans Şovları Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!

Manifest Grubu'nun +18 Konserindeki Dans Şovları Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.09.2025 - 11:50

Son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan grubu olan Manifest, dün akşam verdiği +18 konseriyle gündeme damga vurdu. KüçükÇiftlik Park’ta sahne alan grup, hem kıyafetleri hem de dans performanslarıyla olay oldu. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere gençlerin ilgisi büyüktü. Konserden yansıyan görüntüler kısa sürede X’te viral olurken, “Bu kadarına gerek yok” diyenler kadar “Enerjileri müthişti” yorumları da yapıldı. Sosyal medyada hararetli tartışmalar başladı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yılın en çok konuşulan müzik grubu olmayı başaran Manifest, dün akşam kariyerlerinde yeni bir sayfa açtı.

Bu yılın en çok konuşulan müzik grubu olmayı başaran Manifest, dün akşam kariyerlerinde yeni bir sayfa açtı.

“Deluxe Day” adıyla duyurdukları ve +18 yaş sınırıyla dikkat çeken ilk konserleri, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşti. Daha duyurulduğu günden itibaren yoğun ilgi gören etkinliğin biletleri kısa sürede tükendi.

Konser öncesinde grup üyeleri, kameraların karşısına geçerek tarz pozlar verdi. Kıyafetleri ve özgüvenli halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sahne öncesi pozlarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Sahne anına gelindiğinde ise Manifest kızları, enerjik dansları ve koreografileriyle adeta izleyenleri mest etti.

Sahne anına gelindiğinde ise Manifest kızları, enerjik dansları ve koreografileriyle adeta izleyenleri mest etti.

Konserin en çok konuşulan yanı da bu dans performansları oldu. Sosyal medyada tartışma yaratan dans şovları ve sahne kıyafetlerine yorum üstüne yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
9
5
4
3
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın