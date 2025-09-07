Manifest Grubu'nun +18 Konserindeki Dans Şovları Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!
Son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan grubu olan Manifest, dün akşam verdiği +18 konseriyle gündeme damga vurdu. KüçükÇiftlik Park’ta sahne alan grup, hem kıyafetleri hem de dans performanslarıyla olay oldu. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere gençlerin ilgisi büyüktü. Konserden yansıyan görüntüler kısa sürede X’te viral olurken, “Bu kadarına gerek yok” diyenler kadar “Enerjileri müthişti” yorumları da yapıldı. Sosyal medyada hararetli tartışmalar başladı.
İşte detaylar...
Bu yılın en çok konuşulan müzik grubu olmayı başaran Manifest, dün akşam kariyerlerinde yeni bir sayfa açtı.
Sahne anına gelindiğinde ise Manifest kızları, enerjik dansları ve koreografileriyle adeta izleyenleri mest etti.
