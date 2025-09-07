onedio
Manifest Grubuna Soruşturma Açıldı: Sebep "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik"

İsmail Kahraman
07.09.2025 - 11:42 Son Güncelleme: 07.09.2025 - 11:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Türkiye’nin popüler kız grubu Manifest, dün akşam İstanbul’da ilk kez 18 yaş sınırı olan konserlerini verdi.

Tüm detaylar burada 👇

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest hakkında re’sen soruşturma başlattı.

ANKA’nın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlattı.

İsmail Kahraman
