Manifest Grubuna Soruşturma Açıldı: Sebep "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin popüler kız grubu Manifest, dün akşam İstanbul’da ilk kez 18 yaş sınırı olan konserlerini verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest hakkında re’sen soruşturma başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın