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Manifest Grubu Üyeleri Kimler? Manifest Grubu Ne Zaman Kuruldu?

Manifest Grubu Üyeleri Kimler? Manifest Grubu Ne Zaman Kuruldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 13:02

Türkiye'nin yeni müzik grubu Manifest, sahnelerin tozunu attırmaya başladı. Haziran ayında yeni bir festivalle sevenleriyle buluşan Manifest grubu, herkesin dikkatini çekti. Yüksek enerjileri, farklı tarzları ve hareketli parçalarıyla dinleyenlerin gönlünde taht kurmayı başaran Manifest, ilerleyen zamanlarda çok daha başarılı işlere imza atacak gibi duruyor.

Peki Manifest grubu üyeleri kimler, kaç yaşındalar? Manifest ne zaman, nasıl kuruldu?

İşte Manifest grubu hakkında merak edilenler.

Manifest Grubu Ne Zaman Çıktı, Nasıl Kuruldu?

Manifest Grubu Ne Zaman Çıktı, Nasıl Kuruldu?

Manifest, Hypers New Media tarafından 2025 yılında kurulan bir Türk kız grubudur. Manifest, Big 5 Türkiye yarışmasının ardından kuruldu. Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla'nın jüri üyeliği yaptığı yarışma sonucunda 12 kişi arasından Türkiye'nin yeni grubu seçildi.

Manifest Grubu Kaç Kişi?

Big 5 Türkiye'de finale kalmayı başaran 6 isim, Manifest grubunun üyeleri oldu. Manifest grubu 6 kişiden oluşmaktadır.

Manifest Grubu Üyelerinin İsimleri ve Yaşları

Manifest Grubu Üyelerinin İsimleri ve Yaşları

Manifest grubunun üyelerinin isimleri şu şekildedir: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat.

Peki Manifest Grubu Üyeleri Kaç Yaşında?

Lidya Pınar: 21 yaşında, Rus dili ve edebiyatı öğrencisi.

Hilal Yelekçi: 23 yaşında, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi.

Zeynep Oktay: 23 yaşında, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi.

Mina Solak: 24 yaşında, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu.

Esin Bahat: 24 yaşında, Profesyonel dansçı.

Sueda Uluca: 20 yaşında, Özyeğin Üniversitesi’nde iletişim tasarımı okuyor.

Manifest Şarkıları

Manifest Şarkıları

Manifest grubu, Zamansızdık şarkısıyla çıkış yaptı. Ardından 'Manifestival' isimli bir albümleri yayınlandı. Manifest'in şarkıları ise aşağıdaki gibidir:

  • Zamansızdık

  • Snap

  • KTS

  • Arıyo

  • Manifest

  • Zehir

  • Hayır

  • Yaşanacaksa

  • Durma

Manifest Grubu Konserleri

Manifest Grubu Konserleri

Manifest grubu, Haziran ayında Manifestival'i başlattı. Manifest, turneleri kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Eskişehir gibi illeri ziyaret edecek.

Manifest Konser Takvimi 2025

  • 19 Temmuz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

  • 13 Eylül: Merinos Park, Bursa

  • 14 Eylül: Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir

  • 20 Eylül: Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi, Konya

  • 21 Eylül: Antalya Açıkhava, Antalya

  • 4 Ekim: Kayseri Erciyes Kültür Merkezi Açıkhava Sahnesi, Kayseri

  • 5 Ekim: Tuyap Fuar ve Kongre Merkezi, Adana

  • 11 Ekim: Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Fuar Alanı Salon 1, Eskişehir

  • 17 Ekim: CerModern, Ankara

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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