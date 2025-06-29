Manifest Grubu Üyeleri Kimler? Manifest Grubu Ne Zaman Kuruldu?
Türkiye'nin yeni müzik grubu Manifest, sahnelerin tozunu attırmaya başladı. Haziran ayında yeni bir festivalle sevenleriyle buluşan Manifest grubu, herkesin dikkatini çekti. Yüksek enerjileri, farklı tarzları ve hareketli parçalarıyla dinleyenlerin gönlünde taht kurmayı başaran Manifest, ilerleyen zamanlarda çok daha başarılı işlere imza atacak gibi duruyor.
Peki Manifest grubu üyeleri kimler, kaç yaşındalar? Manifest ne zaman, nasıl kuruldu?
İşte Manifest grubu hakkında merak edilenler.
Manifest Grubu Ne Zaman Çıktı, Nasıl Kuruldu?
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Manifest Grubu Üyelerinin İsimleri ve Yaşları
Manifest Şarkıları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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