onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aksaray Belediyesi Çalışanları, Sarı Kola Aşklarını Manifest Şarkısıyla İfade Etti!

Aksaray Belediyesi Çalışanları, Sarı Kola Aşklarını Manifest Şarkısıyla İfade Etti!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.09.2025 - 15:40

İçerik Devam Ediyor

Dilimizden düşüremediğimiz Manifest grubunun şarkısıyla video yayınlayan Aksaray Belediyesi işçileri, salı kola tutkularını bu şarkıyla dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aksaray Belediyesi işçileri, inşaatçıların en büyük tutkusu olan "sarı kola"yı Manifest şarkısıyla bir araya getirdi. "Sarı Kola Manifesti" konulu video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın