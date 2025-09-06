onedio
La Vuelta Bisiklet Yarışında İsrail Protestoları Büyüyor: Filistin Bayrakları Sallandı

Gökçe Cici
06.09.2025 - 15:08

İspanya’da her yıl düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışı, bu kez sporla değil protestolarla gündeme geldi. 23 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında toplam 3 bin 151 kilometrelik parkuru kapsayan yarış, İsrail karşıtı gösterilerin odağı haline geldi. İlk etaplarını İtalya ve Fransa’da tamamlayan yarış, 27 Ağustos’ta İspanya’ya giriş yaptıktan sonra neredeyse her gün protestolara sahne oldu. Gazze’deki saldırıları hatırlatmak isteyen göstericiler, Filistin bayrakları açarak İsrail ekibini protesto etti.

Kaynak

İsrail ekibine karşı tepkiler, yarışın her aşamasına yansıdı.

Yarış boyunca binlerce kişi sokaklarda toplanarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistin bayraklarının dalgalandığı alanlarda, “Soykırıma hayır” pankartları açıldı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Sylvan Adams’ın sahibi olduğu Israel-Premier Tech’in yarıştan çıkarılmasını talep etti.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

