La Vuelta Bisiklet Yarışında İsrail Protestoları Büyüyor: Filistin Bayrakları Sallandı

İspanya’da her yıl düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışı, bu kez sporla değil protestolarla gündeme geldi. 23 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında toplam 3 bin 151 kilometrelik parkuru kapsayan yarış, İsrail karşıtı gösterilerin odağı haline geldi. İlk etaplarını İtalya ve Fransa’da tamamlayan yarış, 27 Ağustos’ta İspanya’ya giriş yaptıktan sonra neredeyse her gün protestolara sahne oldu. Gazze’deki saldırıları hatırlatmak isteyen göstericiler, Filistin bayrakları açarak İsrail ekibini protesto etti.
İsrail ekibine karşı tepkiler, yarışın her aşamasına yansıdı.
