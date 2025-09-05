onedio
Asgari Ücret Zammını Nokta Atışı Bilmişti! Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 20:52

Yeni yıl için geri sayım başladı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte maaş zamları gündeme geldi. 2026 yılına asgari ücret ve emekli maaş zammıyla giriş yapılacak. 2025 yılında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağının hesabı yapılmaya başlandı. 2026 asgari ücreti ne kadar olacak? Geçen yıllarda asgari ücreti nokta atışı bilen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu. Erdursun, 2026 asgari ücret tahminini açıkladı.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor.

Yeni yıla sadece dört ay kaldı. Her sene olduğu gibi Eylül ayına giriş yapılmasıyla zam tahminleri de gündeme geldi. Milyonlarca çalışan, asgari ücretin 2026'da ne olacağını şimdiden merak ediyor. Uzmanlar ve ekonomistler, asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına dair hesaplama yapmaya başladı.

Asgari ücret zammı 2025 yılı için yüzde 30 olmuştu. 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret, 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti.

Peki, 2026 için asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret için net rakamı açıkladı.

Sözcü TV'ye asgari ücrete dair açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılında dair net tahminini açıkladı.

Erdursun, 2026 asgari ücret için maksimum yüzde 20 zam yapılacağını ve ücretin 26 bin 500 TL'de kalacağını tahmin ettiğini belirtti. 

Erdursun'un açıklamaları şöyle:

'Açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber asgari ücrette benim beklentim maksimum düzeyde yüzde 20. Yüzde 20’nin altında da olabilir. Maksimum beklentim bu şekilde.

Asgari ücretin 26 bin 500 lira civarında kalacağını düşünüyorum. İstanbul’da ortalama ev kirası 34 bin TL. Yıl sonuna kadar bu rakam 40 bin liralara kadar ulaşır. Ortalama kiranın 40 bin TL olduğu ortamda emekli aylığı ortalaması şu an 17 bin 100 lira.'

Öte yandan Özgür Erdursun 2025 asgari ücret zammını da bilmişti. Erdursun, 2025'te asgari ücretin 22 bin-23 bin arasında olacağını tahmin etmişti.

Özgür Erdursun'un açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
The_Devil_of_Ramadi

Her sene asgari ücrete zam yaparak fakirleşen tek millet biziz👏👏👏

Berk

Bence indirime gidilmeli bu sayede kimse hiç bir şey alamaz ve enflasyonda düşmüş olur !

KumdanKum

Her sene asıl meseleyi masaya yatirmayip (bknz. ”hayat pahalılığı”) , %100 de yapsanız yaraya merhem dahi olmayacak konuda gidip gelip debelenmek fazla sıktı... Devamını Gör