Asgari Ücret Zammını Nokta Atışı Bilmişti! Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı
Yeni yıl için geri sayım başladı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte maaş zamları gündeme geldi. 2026 yılına asgari ücret ve emekli maaş zammıyla giriş yapılacak. 2025 yılında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağının hesabı yapılmaya başlandı. 2026 asgari ücreti ne kadar olacak? Geçen yıllarda asgari ücreti nokta atışı bilen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu. Erdursun, 2026 asgari ücret tahminini açıkladı.
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor.
Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret için net rakamı açıkladı.
Özgür Erdursun'un açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Her sene asgari ücrete zam yaparak fakirleşen tek millet biziz👏👏👏
Bence indirime gidilmeli bu sayede kimse hiç bir şey alamaz ve enflasyonda düşmüş olur !
Her sene asıl meseleyi masaya yatirmayip (bknz. ”hayat pahalılığı”) , %100 de yapsanız yaraya merhem dahi olmayacak konuda gidip gelip debelenmek fazla sıktı... Devamını Gör