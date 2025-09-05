Asgari Ücret Zammını Nokta Atışı Bilmişti! Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı

Yeni yıla sadece dört ay kaldı. Her sene olduğu gibi Eylül ayına giriş yapılmasıyla zam tahminleri de gündeme geldi. Milyonlarca çalışan, asgari ücretin 2026'da ne olacağını şimdiden merak ediyor. Uzmanlar ve ekonomistler, asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına dair hesaplama yapmaya başladı.

Asgari ücret zammı 2025 yılı için yüzde 30 olmuştu. 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret, 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti.

Peki, 2026 için asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?