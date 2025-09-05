onedio
Çay Tiryakilerine Kötü Haber: Çaya Zam Geldi!

Çay Tiryakilerine Kötü Haber: Çaya Zam Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 17:43

Çaya zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), haziran ayından bu yana üçüncü zammını gerçekleştirmiş oldu. Bloomberg HT'den İrfan Donat imzalı habere göre ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yaptı. Sektör, önümüzdeki haftalarda dördüncü zammı bekliyor.

Çay sevenlere kötü haber ÇAYKUR'dan geldi. Çaya üç ayda üçüncü zam da geldi.

ÇAYKUR, haziran ayından bu yana çaya üçüncü zammı yaptı. Eylül ayı itibarıyla çay yüzde 7.5 zamla satılacak. Haziran ayında çaya yüzde 15 zam yapıldı. Temmuz ayında ise zam oranı yüzde 3.5 oldu. Son zam ise eylül ayında geldi. Çaya yüzde 7.5 zam yapıldı. 

Çay fiyatları haziran ayından bu yana yüzde 28 artmış oldu. 

Öte yandan sektör temsilcileri önümüzdeki haftalarda dördüncü zammı beklediklerini dile getirdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
