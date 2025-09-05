onedio
Maydonoz Döner Satılıyor! 390 Şubeli Maydonoz Döner İçin İstenen Rekor Rakam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 16:33

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner satışa çıkarıldı. Ünlü döner zinciri Maydonoz Döner’in satışı için istenen rakam belli oldu. Öte yandan Maydonoz Döner'in 5 ülkede 390 şubesi bulunuyor. 

Kaynak: İHA

Maydonoz Döner satılıyor.

Ünlü döner zinciri Maydonoz Döner'e geçen aylarda FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Sahiplerinin FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkan Maydonoz Döner, TMSF'ye geçmişti. TMSF'nin kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.

TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı.

390 Şubeli Maydonoz Döner için istenen rekor rakam belli oldu.

Maydonoz Döner'in satışına dair detaylar da ortaya çıktı. ‘Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. 

Satış ilanında şu bilgiler yer aldı:

'İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00'a kadar 'Satış Komisyonu'na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da ‘Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ('Kısa Liste') oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir.'

Öte yandan Maydonoz Döner'in 5 ülkede 390 şubesi bulunuyor.

