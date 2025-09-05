onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Okullar Açılıyor: İstanbul'da 8 Eylül'de Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

Okullar Açılıyor: İstanbul'da 8 Eylül'de Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.09.2025 - 15:41

İstanbul’da okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. İSPARK otoparkları ücretsiz kullanılabilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı ilk gün 8 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı ilk gün 8 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı.

Öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım araçları saat 06.00 – 16.00 arasında ücretsiz hizmet verecek.

İBB’nin aldığı önlemler kapsamında okul servisleri denetlenecek, İSPARK otoparkları ücretsiz olacak, trafik kameralarla kontrol edilerek yolları kapatan araçlar hızla çekilecek. Veliler, TUHİM sitesi üzerinden servis sürücüsü bilgilerine ulaşabilecek ve güzergâh seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın