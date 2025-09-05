Halk TV’den Ayrılan İsmail Küçükkaya TV100 ile Anlaştı
Geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırdığını açıklayan İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi belli oldu. T24’te yer alan habere göre; İsmail Küçükkaya TV100 ile anlaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi TV100 oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 yıl önce FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, geçtimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın