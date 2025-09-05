onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Halk TV’den Ayrılan İsmail Küçükkaya TV100 ile Anlaştı

Halk TV’den Ayrılan İsmail Küçükkaya TV100 ile Anlaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.09.2025 - 12:35

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırdığını açıklayan İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi belli oldu. T24’te yer alan habere göre; İsmail Küçükkaya TV100 ile anlaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi TV100 oldu.

İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi TV100 oldu.

Halk TV'de 'Yeni Bir Sabah' adlı sabah haberleri programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın kanalla yollarını ayırmasının ardından yeni adresi belli oldu. T24'ün edindiği bilgiye göre, küçükkaya TV100 ile anlaştı.

3 yıl önce FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, geçtimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırmıştı.

3 yıl önce FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, geçtimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırmıştı.

T24'e açıklama yapan İsmail KüçükkayaHalk TV'den ayrıldığını ve henüz bir kanalla anlaşmadığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, 'Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın