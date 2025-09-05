onedio
Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Risk Kategorisi Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 23:41

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri 2025 listesi belli oldu. Global Guardian isimli kuruluşun hazırladığı liste, kapsamlı bir araştırma sonucu oluşturuldu. Sıralama, uluslararası veriler, ekonomik krizler ve iç karışıklıklar baz alınarak yapıldı. Global Guardian, Türkiye'yi 'orta riskli' ülkeler kategorisine dahil etti.

Kaynak

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu.

Global Guardian dünyanın en tehlikeli ülkelerini belirledi. Araştırma  suç oranları, sağlık, doğal afetler, altyapı, çatışma, iç karışıklık ve terörizm gibi göstergelere bakılarak yapıldı. Liste ‘düşük riskli’ ve ‘aşırı riskli’ ülkeler olarak ayrıldı.

Kategoriler şöyle açıklandı:

Düşük Riskli: Ülkeler oldukça istikrarlı kabul edilir. Bu ülkeler güçlü bir hukuk devleti sistemine ve hem iç hem de dış güvenlik tehditlerini kontrol altına alma kapasitesine sahiptir.

Orta Riskli: Ülkeler dayanıklı olarak kabul edilir. Bu ülkeler, krizleri ve kişisel güvenliğe yönelik tehditleri hızlı ve etkili bir şekilde yönetme kapasitesine sahiptir.

Yüksek Riskli: Ülkelerde, devam eden çatışmalar, suç faaliyetleri veya iç karışıklıklar yaşanıyor. Bu ülkelerin kurumları zayıftır ve krizleri etkili bir şekilde yönetememektedirler.

Aşırı Riskli: Ülkeler, aktif olarak askeri çatışmalara katılırken, aynı zamanda ciddi suç faaliyetleri ve iç karışıklıklar yaşıyor. Bu ülkeler güvensizdir; devlet kurumları militan veya isyancı grupları yönetemeyecek kadar zayıftır.

Dünyanın en tehlikeli 50 ülkesi

Aşırı riskli ülkeler:

Haiti 

Sudan 

Ukrayna 

Yemen

Lübnan

Afganistan 

Burkina Faso 

Orta Afrika Cumhuriyeti

Myanmar 

Sudan 

Somali 

Suriye 

Gazze Şeridi 

Libya 

Yüksek riskli ülkeler:

Pakistan

Papua Yeni Gine 

Mali 

Irak 

Güney Sudan

Meksika 

Venezuela

Rusya 

Etiyopya 

Orta riskli ülkeler:

Kolombiya

Tayland

İtalya

Türkiye riskli ülke mi?

Global Guardian, Türkiye'yi 'orta riskli ülke' kategorisine dahil etti. Kurum, Türkiye'ye dair şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye, zengin bir tarihe ve çeşitli manzaralara sahiptir; ancak güvenlik koşulları ülke genelinde farklılık gösterir. İstanbul, Antalya ve Kapadokya gibi turistik bölgeler genellikle güvenlidir. Ancak, özellikle kalabalık yerlerde yankesicilik ve dolandırıcılık gibi küçük suçlar meydana gelebilir.

Ülkede çeşitli aktif terör örgütleri faaliyet gösterdiğinden, gezginlerin yoğun turistik noktalarda ve toplu taşıma merkezlerinde dikkatli olmaları önerilir.

Özellikle güneydoğudaki Suriye sınırına yakın bazı bölgeler, yüksek risk taşımaktadır. Ayrıca, büyük şehirlerde beklenmedik gösteriler ve siyasi protestolar meydana gelebilir; bu da bazen çatışmalara yol açabilir.

Ziyaretçiler, yerel koşullar hakkında bilgi sahibi olmalı ve huzursuzluğun muhtemel olduğu bölgelerden kaçınmalıdır.'

