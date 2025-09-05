Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Risk Kategorisi Açıklandı
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri 2025 listesi belli oldu. Global Guardian isimli kuruluşun hazırladığı liste, kapsamlı bir araştırma sonucu oluşturuldu. Sıralama, uluslararası veriler, ekonomik krizler ve iç karışıklıklar baz alınarak yapıldı. Global Guardian, Türkiye'yi 'orta riskli' ülkeler kategorisine dahil etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en tehlikeli 50 ülkesi
Türkiye riskli ülke mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın