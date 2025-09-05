Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Risk Kategorisi Açıklandı

Global Guardian dünyanın en tehlikeli ülkelerini belirledi. Araştırma suç oranları, sağlık, doğal afetler, altyapı, çatışma, iç karışıklık ve terörizm gibi göstergelere bakılarak yapıldı. Liste ‘düşük riskli’ ve ‘aşırı riskli’ ülkeler olarak ayrıldı.

Kategoriler şöyle açıklandı:

Düşük Riskli: Ülkeler oldukça istikrarlı kabul edilir. Bu ülkeler güçlü bir hukuk devleti sistemine ve hem iç hem de dış güvenlik tehditlerini kontrol altına alma kapasitesine sahiptir.

Orta Riskli: Ülkeler dayanıklı olarak kabul edilir. Bu ülkeler, krizleri ve kişisel güvenliğe yönelik tehditleri hızlı ve etkili bir şekilde yönetme kapasitesine sahiptir.

Yüksek Riskli: Ülkelerde, devam eden çatışmalar, suç faaliyetleri veya iç karışıklıklar yaşanıyor. Bu ülkelerin kurumları zayıftır ve krizleri etkili bir şekilde yönetememektedirler.

Aşırı Riskli: Ülkeler, aktif olarak askeri çatışmalara katılırken, aynı zamanda ciddi suç faaliyetleri ve iç karışıklıklar yaşıyor. Bu ülkeler güvensizdir; devlet kurumları militan veya isyancı grupları yönetemeyecek kadar zayıftır.