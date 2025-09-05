onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyanın En Soğuk Yeri Yakutistan’da -50 Derecede Arabalar Nasıl Kullanılıyor?

Dünyanın En Soğuk Yeri Yakutistan’da -50 Derecede Arabalar Nasıl Kullanılıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 22:25

İçerik Devam Ediyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutistan dünyanın en soğuk ülkelerinden biri. Kış aylarında sıcaklığın -50 dereceyi gördüğü Yakutistan'a dair pek çok videoda insanların kirpiklerinin donduğu bile görülüyor. Nefes almanın bile zor olduğu Yakutistan'da bu soğuk havalarda alınan her nefes adeta burnu ve boğazı yakıyor. Kuruması için dışarı atılan çamaşırların birkaç dakika içinde donduğu, kaynar suyun havaya atıldığı an buz olarak yere düştüğü Yakutistan'da günlük yaşam merak edilenler arasında. Peki, Yakutistan'da araba nasıl kullanılıyor? Yakutistan'da yaşayan bir TikTok kullanıcısı bu sorunun yanıtını verdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'da araba nasıl kullanılır?

Dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'da araba nasıl kullanılır?

TikTok'ta '@yuliavvanne' isimli kullanıcı, Yakutistan ve Yeni Zelanda'daki günlük yaşamına dair çeşitli videolar paylaşıyor. Özellikle dünyanın en soğuk yeri olan Yakutistan'da günlük yaşam merak ediliyor. Termometrelerin kışın 50 dereceyi gördüğü Yakutistan'da hayat hepimiz için farklı. Kuru ve soğuk hava nedeniyle nefes almak bile işkence haline gelen, 10 dakikadan fazla dışarıda durmanın donma tehlikesi geçirttiği Yakutistan'da arabalar nasıl kullanılıyor?

Kullanıcı bir paylaşımla bu sorunun yanıtını verdi. @yuliavvanne isimli kullanıcının anlattığına göre soğuklarda arabalar özel battaniyeyle kapatılıyor. Bu yöntem soğuktan kısmen korusa da aracın motorunu sık sık çalıştırmak gerekiyor. Eğer motor sürekli kapalı olursa donma tehlikesi yaşar. İsteyenler özel ısıtmalı garajlara da sahip olabiliyor.

Kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu:

Kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu:

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın