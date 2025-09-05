Dünyanın En Soğuk Yeri Yakutistan’da -50 Derecede Arabalar Nasıl Kullanılıyor?

TikTok'ta '@yuliavvanne' isimli kullanıcı, Yakutistan ve Yeni Zelanda'daki günlük yaşamına dair çeşitli videolar paylaşıyor. Özellikle dünyanın en soğuk yeri olan Yakutistan'da günlük yaşam merak ediliyor. Termometrelerin kışın 50 dereceyi gördüğü Yakutistan'da hayat hepimiz için farklı. Kuru ve soğuk hava nedeniyle nefes almak bile işkence haline gelen, 10 dakikadan fazla dışarıda durmanın donma tehlikesi geçirttiği Yakutistan'da arabalar nasıl kullanılıyor?

Kullanıcı bir paylaşımla bu sorunun yanıtını verdi. @yuliavvanne isimli kullanıcının anlattığına göre soğuklarda arabalar özel battaniyeyle kapatılıyor. Bu yöntem soğuktan kısmen korusa da aracın motorunu sık sık çalıştırmak gerekiyor. Eğer motor sürekli kapalı olursa donma tehlikesi yaşar. İsteyenler özel ısıtmalı garajlara da sahip olabiliyor.