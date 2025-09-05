onedio
Bu Haberi Okumadan Plan Yapmayın! Meteorolojiden Haritalı Flaş Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 20:09

Kurak ve kavurucu sıcaklarla geçen yaz mevsimi yerini sonbahara bıraktı. Eylül ayının gelmesiyle havaların ne zaman serinleyeceği, yağışların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrilmişken flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji, 6-12 Eylül hava tahmin raporunu yayımladı. İşte gün gün hava durumu.

Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gün gün hava durum haritasını yayımladı. 6-12 Eylül haftasında Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada 'Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor' denildi. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

6 Eylül Cumartesi-12 Eylül Cuma hava durumu.

Meteorolojinin hava tahmin haritasında 6 Eylül Cumartesi günü için ülke genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamında sağanak yağış etkili olacak. Türkiye genelinde 1 hafta boyunca bölge bölge yağış etkili olacak. 7 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken 8 Eylül Pazartesi günü yağış iç kesimlerde görülecek. 

6 Eylül Cumartesi Hava Durumu 

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu iç kesimleri ile Antalya'nın batısının yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı?

Meteoroloji, 6 Eylül Cumartesi günü için 8 kente sarı kodlu uyarı yaptı. O kentler şöyle:

Meteorolojinin renk kodlarıyla uyarıları ne anlama geliyor?

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
