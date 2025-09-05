Bu Haberi Okumadan Plan Yapmayın! Meteorolojiden Haritalı Flaş Uyarı

Meteorolojinin hava tahmin haritasında 6 Eylül Cumartesi günü için ülke genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamında sağanak yağış etkili olacak. Türkiye genelinde 1 hafta boyunca bölge bölge yağış etkili olacak. 7 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken 8 Eylül Pazartesi günü yağış iç kesimlerde görülecek.

6 Eylül Cumartesi Hava Durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu iç kesimleri ile Antalya'nın batısının yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.