Saniyede Bir Katrilyondan Fazla İşlem Yapıyor! Avrupa’nın En Hızlı Süper Bilgisayarı Jupiter’in Bilinmeyenleri
Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarı Jupiter, Almanya'da kuruldu. Saniyede bir katrilyondan fazla işlem yapan Jupiter, saniyede 10 üzeri 18 kuvvetinde işlem ve hesap yapma eşiğini aşan ilk Avrupa sistemi oldu. Avrupa'nın en hızlısı olan Jupiter, dünyanın en hızlı dördüncü süper bilgisayarı olarak biliniyor. İşte Jupiter'in bilinmeyenleri...
Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarı Jupiter, rekorlar kırıyor.
Araştırmacılar Jupiter'i iklim ve hava modellerinde kullanacak.
