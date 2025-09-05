Saniyede Bir Katrilyondan Fazla İşlem Yapıyor! Avrupa’nın En Hızlı Süper Bilgisayarı Jupiter’in Bilinmeyenleri

Avrupa'daki en hızlı süper bilgisayar Jupiter, Almanya'da kuruldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın Jülich şehrinde açılışı yapılan Jupiter süper bilgisayarının saniyede 10 üzeri 18 kuvvetinde işlem ve hesap yapma eşiğini aşan ilk Avrupa sistemi olduğunu belirtti.

Açıklamada, Jupiter süper bilgisayarının saniyede bir katrilyondan fazla işlem gerçekleştirildiği ifade edildi. Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarının sahip olduğu sistemin bir milyon modern akıllı telefonu kapasitesinin toplamına eşdeğer bir hesaplama gücüne sahip olduğu vurgulandı.