Saniyede Bir Katrilyondan Fazla İşlem Yapıyor! Avrupa’nın En Hızlı Süper Bilgisayarı Jupiter’in Bilinmeyenleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 17:22

Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarı Jupiter, Almanya'da kuruldu. Saniyede bir katrilyondan fazla işlem yapan Jupiter, saniyede 10 üzeri 18 kuvvetinde işlem ve hesap yapma eşiğini aşan ilk Avrupa sistemi oldu. Avrupa'nın en hızlısı olan Jupiter, dünyanın en hızlı dördüncü süper bilgisayarı olarak biliniyor. İşte Jupiter'in bilinmeyenleri...

Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarı Jupiter, rekorlar kırıyor.

Avrupa'daki en hızlı süper bilgisayar Jupiter, Almanya'da kuruldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın Jülich şehrinde açılışı yapılan Jupiter süper bilgisayarının saniyede 10 üzeri 18 kuvvetinde işlem ve hesap yapma eşiğini aşan ilk Avrupa sistemi olduğunu belirtti.

Açıklamada, Jupiter süper bilgisayarının saniyede bir katrilyondan fazla işlem gerçekleştirildiği ifade edildi.  Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarının sahip olduğu sistemin bir milyon modern akıllı telefonu kapasitesinin toplamına eşdeğer bir hesaplama gücüne sahip olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar Jupiter'i iklim ve hava modellerinde kullanacak.

Jupiter, tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor. Bilgisayar son teknoloji soğutma ve enerji yeniden kullanımı özelliklerine sahip. Araştırmacılar Jupiter ile daha yüksek ölçeklerde iklim ve hava modelleri çalıştırabilecek. 

Açıklamada, Jupiter'in, Avrupa'nın yapay zeka giga fabrika ağını geliştirme stratejisinin bir parçası olduğu sisteme Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu (EuroHPC) aracılığıyla, AB ve Almanya tarafından 500 milyon avroluk ortak yatırım yapıldığı vurgulandı.

