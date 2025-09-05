Toksik İnsan Mıknatısı Olanların 7 Ortak Özelliği: Bu Davranışları Sergilemeyin!

Partnerle geçirilen zamanda telefona gömülmek, karşı tarafa “öncelikli değilsin” mesajını verir. Çoğu insan iş ya da sosyal medya nedeniyle telefonunu elinden düşürmez, ancak bu alışkanlık bir ilişkiyi yavaş yavaş çökertir. Karşı taraf değer görmediğini hisseder, ilgisizliğin arttığını düşünür. Özellikle birlikte olunan anlarda telefona bakmak, hem duygusal bağın zayıflamasına hem de güvenin sarsılmasına yol açar.

Herkesin içinde partnerle alay etmek

Bir çiftin özelde kendi aralarında şakalaşması farklıdır, bunu başkalarının önünde yapması ise kırıcıdır. Partnerin güvensiz olduğu ya da hassas olduğu konuları kalabalıkta dile getirmek, küçümseyici bir hava yaratır. Şaka gibi görünen cümleler, aslında partnerin saygı gördüğüne dair algısını zedeler.