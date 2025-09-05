onedio
Toksik İnsan Mıknatısı Olanların 7 Ortak Özelliği: Bu Davranışları Sergilemeyin!

05.09.2025 - 15:18

Bir ilişkinin uzun ömürlü ve mutlu olması için özen göstermek gerekir. Ancak bazı insanlar farkında olmadan ilişkilerini tüketen davranışlar sergiler. Küçük görünen ama sürekli tekrarlandığında yıkıcı olan bu alışkanlıklar, sağlıksız partnerleri kendine çeker. İlişkiler genellikle tek bir büyük olayla değil, biriken sorunlarla sona erer. Psikologlara göre toksik ilişkilerin temelinde çoğunlukla bu küçük hatalar bulunur.

Sürekli telefonla meşgul olmak

Partnerle geçirilen zamanda telefona gömülmek, karşı tarafa “öncelikli değilsin” mesajını verir. Çoğu insan iş ya da sosyal medya nedeniyle telefonunu elinden düşürmez, ancak bu alışkanlık bir ilişkiyi yavaş yavaş çökertir. Karşı taraf değer görmediğini hisseder, ilgisizliğin arttığını düşünür. Özellikle birlikte olunan anlarda telefona bakmak, hem duygusal bağın zayıflamasına hem de güvenin sarsılmasına yol açar.

Herkesin içinde partnerle alay etmek

Bir çiftin özelde kendi aralarında şakalaşması farklıdır, bunu başkalarının önünde yapması ise kırıcıdır. Partnerin güvensiz olduğu ya da hassas olduğu konuları kalabalıkta dile getirmek, küçümseyici bir hava yaratır. Şaka gibi görünen cümleler, aslında partnerin saygı gördüğüne dair algısını zedeler.

Sürekli hesap tutmak

İlişki bir ortaklık gibi görülür ama matematik hesabına dönüştüğünde zehirlenmeye başlar. “Ben daha çok fedakarlık yaptım” ya da “Sen bana şunu yapmamıştın” gibi içten içe hesap tutmak, ilişkinin doğallığını yok eder. Bu tavır zamanla küçücük meseleleri büyük krizlere dönüştürür.

Pasif-agresif davranmak

Açık konuşmak yerine imalı, alaycı ya da kinayeli tavırlar sergilemek ilişkide en tehlikeli alışkanlıklardan biridir. Pasif-agresif davranış, iletişimi doğrudan tıkar. Partneri hem öfkelendirir hem de çaresiz hissettirir. Uzmanlara göre bu tavır, kişinin kendi duygularını ifade edememesinden ve geçmişte yaşadığı güvensizliklerden beslenir.

Mesajla tartışmak

Mesajlaşmalar duyguyu taşımaz. İfadeler kolayca yanlış anlaşılır, hatta emojiler bile gerilimi hafifletemez. Bir tartışmayı mesaj üzerinden sürdürmek, tarafların daha da gerginleşmesine yol açar. Özellikle ciddi konularda mesajla kavga etmek yerine yüz yüze konuşmak çok daha sağlıklıdır. İmkan yoksa en azından telefonla görüşmek, ses tonunu duyurmak tartışmayı daha yapıcı hale getirir.

Partnerin ailesini eleştirmek

Aile konusu ilişkilerde hassas bir alandır. Partnerin annesi, babası ya da kardeşi hakkında sert eleştiriler yapmak, ilişkiye doğrudan zarar verir. Birinin ailesiyle ilgili olumsuz yorum duyması, savunma refleksini tetikler. En dengeli insan bile bu konuda tarafsız kalamaz. Eğer aileyle ilgili sorun yaşanıyorsa, bunu partnerle yumuşak bir dille konuşmak gerekir.

Sevgi göstermeyi ihmal etmek

İlişkiler küçük jestlerle ayakta kalır. Günlük hayatta yapılan minik sevgi gösterileri, partnerin değerli hissetmesini sağlar. Sabah kahvesini hazırlamak, “iyi ki varsın” demek ya da beklenmedik bir küçük sürpriz yapmak ilişkiyi taze tutar. Bunlar ihmal edildiğinde ilişki sıradanlaşır, bağlar gevşer. Sevgi gösterileri yalnızca özel günlere bırakıldığında, ilişkinin ruhu kaybolur.

Peki siz daha önce ilişkinizde bunlardan kaçını yaptınız?

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
