İstanbul’da 2 Gencin Bir Kediyle Oynadığı Görüntüler Yüz Gülümsetti!

İstanbul'da üniversitede paylaşılan eğlenceli bir video kısa sürede gündeme oturdu. Masanın üzerinde duran sevimli bir kediyi yan yana oturan iki genç adeta bir oyun gibi birbirlerine doğru gönderdi. Ortaya çıkan tatlı görüntüler hem izleyenleri güldürdü hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videonun kısa sürede binlerce kez izlenmesi kedilere olan sevginin bir kez daha altını çizdi.