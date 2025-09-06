onedio
İstanbul’da 2 Gencin Bir Kediyle Oynadığı Görüntüler Yüz Gülümsetti!

Gökçe Cici
06.09.2025 - 13:18

İstanbul'da üniversitede paylaşılan eğlenceli bir video kısa sürede gündeme oturdu. Masanın üzerinde duran sevimli bir kediyi yan yana oturan iki genç adeta bir oyun gibi birbirlerine doğru gönderdi. Ortaya çıkan tatlı görüntüler hem izleyenleri güldürdü hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videonun kısa sürede binlerce kez izlenmesi kedilere olan sevginin bir kez daha altını çizdi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
