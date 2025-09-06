Kedileri Sevmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları
Kediler yalnızca sevimli ev arkadaşları değil, sağlığımıza da katkı sağlıyor. Araştırmalar kedilerle vakit geçirmenin stresi azalttığını ortaya koyuyor. Onların varlığı yalnızlık hissini hafifletiyor. Mırlama sesi ise kas ve kemik sağlığına bile fayda sağlıyor. Kısacası bilim, kedi sevgisinin düşündüğümüzden çok daha güçlü olduğunu söylüyor.
Kediler ruh halini iyileştiriyor ve yalnızlık hissini azaltıyor.
Stresi azaltıyor ve kan basıncını dengeliyor.
İnsan ilişkilerine ve sosyal bağlara katkı sağlıyor.
Kedilerle birlikte yaşamanın kalp damar sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.
