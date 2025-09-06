Kedileri Sevmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları

Kedilerle etkileşim, beynin prefrontal korteksini ve inferior frontal girusunu aktive ederek psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Yapılan çalışmalarda, kedi sahibi olan kişilerin olumsuz duyguları daha az yaşadığı, yalnızlık hislerinin azaldığı gözlemlendi. Tek başına yaşayan kişilerin, kedisi olduğunda kendini daha mutlu hissettiği de araştırmalarla destekleniyor.

Özellikle genç kuşaklarda kediler artık sadece evcil hayvan değil, aile üyesi olarak görülüyor. Sahiplerinin büyük çoğunluğu kedilerini “çocuk gibi” konumlandırıyor, bu da bağın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.