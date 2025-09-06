onedio
Kedileri Sevmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları

Kedileri Sevmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları

06.09.2025 - 09:08

Kediler yalnızca sevimli ev arkadaşları değil, sağlığımıza da katkı sağlıyor. Araştırmalar kedilerle vakit geçirmenin stresi azalttığını ortaya koyuyor. Onların varlığı yalnızlık hissini hafifletiyor. Mırlama sesi ise kas ve kemik sağlığına bile fayda sağlıyor. Kısacası bilim, kedi sevgisinin düşündüğümüzden çok daha güçlü olduğunu söylüyor.

Kediler ruh halini iyileştiriyor ve yalnızlık hissini azaltıyor.

Kediler ruh halini iyileştiriyor ve yalnızlık hissini azaltıyor.

Kedilerle etkileşim, beynin prefrontal korteksini ve inferior frontal girusunu aktive ederek psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Yapılan çalışmalarda, kedi sahibi olan kişilerin olumsuz duyguları daha az yaşadığı, yalnızlık hislerinin azaldığı gözlemlendi. Tek başına yaşayan kişilerin, kedisi olduğunda kendini daha mutlu hissettiği de araştırmalarla destekleniyor. 

Özellikle genç kuşaklarda kediler artık sadece evcil hayvan değil, aile üyesi olarak görülüyor. Sahiplerinin büyük çoğunluğu kedilerini “çocuk gibi” konumlandırıyor, bu da bağın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Stresi azaltıyor ve kan basıncını dengeliyor.

Stresi azaltıyor ve kan basıncını dengeliyor.

Hayvanlarla etkileşimin kortizol seviyesini düşürdüğü biliniyor. Kediler de bu konuda büyük rol oynuyor. Yapılan bir çalışmada, kedi sahibi çiftlerin stresli görevlerde kalp atışlarının ve tansiyonlarının daha dengeli olduğu saptandı.

Kediyle aynı ortamda bulunmak, insanların kendini tehdit altında değil daha çok zorlukla başa çıkmaya hazır hissetmesini sağladı. Üstelik sadece 10 dakikalık bir kedi etkileşimi bile kalp atış hızını ve tansiyonu düşürmeye yetiyor. Kediler, sakinleştirici etkileriyle sahiplerine adeta terapi desteği sunuyor.

İnsan ilişkilerine ve sosyal bağlara katkı sağlıyor.

İnsan ilişkilerine ve sosyal bağlara katkı sağlıyor.

Kedi sahipleri, daha fazla empati, nezaket ve paylaşım eğiliminde oluyor. Sosyal kaygısı olan kişiler için kedi beslemek, günlük rutini düzenleyip duygusal destek sağlayabiliyor. 

Araştırmalar, sadece kedi sahibi olan kişilerin daha açık fikirli ve meraklı olduğunu, aynı zamanda içe dönük bir yan taşısalar bile bunun olumsuz bir durum olmadığını gösteriyor. Kediler, sahiplerinin insanlarla ilişkilerini dolaylı yoldan güçlendirebiliyor.

Kedilerle birlikte yaşamanın kalp damar sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.

Kedilerle birlikte yaşamanın kalp damar sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.

Araştırmalar, kedi sahiplerinin daha düşük tansiyon ve kalp krizi riskine sahip olabileceğini ortaya koyuyor. En bilinen örneklerden biri ise kedilerin çıkardığı mırlama sesi. Bu ses 25–150 Hertz arasında bir frekans taşıyor ve 25–50 Hertz arasındaki titreşimlerin kasları uyarmaya, kemik iyileşmesine katkı sağlamaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

