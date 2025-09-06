onedio
Gıda Sahtekarları İfşa Edildi! Mide Bulandıran Görüntüler: 800 Kilo Ürünü Toprağa Gömdüler

Gıda Sahtekarları İfşa Edildi! Mide Bulandıran Görüntüler: 800 Kilo Ürünü Toprağa Gömdüler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 11:48

Halkın sağlığını tehdit eden işletmeler ifşa edilmeye devam ediyor. Son olarak mide bulandıran görüntüler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geldi. Yapılan denetimlerde insan sağlığını tehdit eden ve tarihi geçen 800 kilo turşu ele geçirildi. Ekipler, ürünü toprağa gömerek imha etti.

Halk sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş gıda ifşa edildi.

Halk sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş gıda ifşa edildi.

Hatay'da Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri toplum sağlığını tehdit eden işletmelere denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetim sırasında tarihi geçmiş 800 kilo turşu ele geçirdi. Ele geçirilen 800 kilogram turşu, iş makinesi yardımıyla boş arazide açılan çukura gömülerek imha edildi.

Ele geçirilen ürün böyle görüntülendi👇🏻

