Gıda Sahtekarları İfşa Edildi! Mide Bulandıran Görüntüler: 800 Kilo Ürünü Toprağa Gömdüler

Halkın sağlığını tehdit eden işletmeler ifşa edilmeye devam ediyor. Son olarak mide bulandıran görüntüler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geldi. Yapılan denetimlerde insan sağlığını tehdit eden ve tarihi geçen 800 kilo turşu ele geçirildi. Ekipler, ürünü toprağa gömerek imha etti.