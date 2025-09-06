onedio
Dünyaca Ünlü Otomobil Devinin Fabrikasına Baskın: 475 Kişi Gözaltında!

06.09.2025 - 09:12

Dünyaca ünlü otomobil devi Hyunda'nin ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan üretim tesisine polis baskını düzenlendi. Fabrikada çalışan 475 göçmen yasa dışı çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 'yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir cezai soruşturmanın parçası olarak' FBI ve eyalet polisi eşliğinde baskın düzenlediği belirtildi.

Polis, otomobil devi Hyundai'nin ABD'deki üretim tesisine baskın düzenledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada eyaletin Ellabell kentinde bulunan Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisine 'yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir cezai soruşturmanın parçası olarak' ICE polisinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisi eşliğinde baskın düzenlediği vurgulandı.

Vizelerinin süresi geçmiş veya yasa dışı olarak tesiste bulunan 475 kişinin gözaltına alındı.

Hyundai tarafından yapılan yazılı açıklamada da durumun yakından takip edildiği ve özel koşulları anlamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada 'Bugün itibarıyla, gözaltına alınanların hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company'de çalışmadığını anlıyoruz' ifadeleri yer aldı.

