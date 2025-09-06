Dünyaca Ünlü Otomobil Devinin Fabrikasına Baskın: 475 Kişi Gözaltında!

ABD İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada eyaletin Ellabell kentinde bulunan Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisine 'yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir cezai soruşturmanın parçası olarak' ICE polisinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisi eşliğinde baskın düzenlediği vurgulandı.