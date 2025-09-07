Şükrü Özyıldız'la Aşk Dedikoduları Alevlenmişti: Tuba Büyüküstün Gerçeği Açıkladı!
Son dönemde dijital projelerle öne çıkan Tuba Büyüküstün ve yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Zeytin Ağacı adlı dizide partner olan ikili hakkındaki dedikodular bir süredir aldı başını gitti. Sosyal medyada yakıştırmalar bile yapılırken Büyüküstün sessizliğini bozdu ve aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Buyrun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların en sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün, kariyerinde başarılı projelerle olduğu kadar özel hayatıyla da merak edilen oyuncular arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takip edenler bilir, yakışıklı oyuncumuz daha önce sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile uzun bir birliktelik yaşamıştı.
Çıkan iddiaların ardından Tuba Büyüküstün dayanamadı ve sessizliğini bozdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın