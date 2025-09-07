onedio
Şükrü Özyıldız'la Aşk Dedikoduları Alevlenmişti: Tuba Büyüküstün Gerçeği Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.09.2025 - 15:59

Son dönemde dijital projelerle öne çıkan Tuba Büyüküstün ve yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Zeytin Ağacı adlı dizide partner olan ikili hakkındaki dedikodular bir süredir aldı başını gitti.  Sosyal medyada yakıştırmalar bile yapılırken  Büyüküstün sessizliğini bozdu ve aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Buyrun detaylara...

Ekranların en sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün, kariyerinde başarılı projelerle olduğu kadar özel hayatıyla da merak edilen oyuncular arasında yer alıyor.

Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde partner olduğu Şükrü Özyıldız’la adı aşk dedikodularına karıştı. Dizideki uyumları dikkat çeken ikili hakkında kısa sürede “Yeni bir aşk mı başladı?” söylentileri dolaşmaya başladı.

Takip edenler bilir, yakışıklı oyuncumuz daha önce sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile uzun bir birliktelik yaşamıştı.

Ancak çift geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası ikilinin dostane ilişkilerini sürdürmesi ve hala sosyal medyada birbirini takip ediyor olması dikkat çekmişti. 

Kısa bir aradan sonra Şükrü Özyıldız’ın adının bu kez Tuba Büyüküstün ile anılması sosyal medyanın gündemini alt üst etti.

Çıkan iddiaların ardından Tuba Büyüküstün dayanamadı ve sessizliğini bozdu.

Güzel oyuncu yaptığı açıklamada, “Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik” ifadelerini kullanarak dedikodulara noktayı koydu.

Böylece son günlerin en çok konuşulan aşk söylentileri de boşa çıkmış oldu. 🤷🏻‍♀️

