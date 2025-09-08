Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Boşanmayla Sona Eren 14 Yıllık Aşkının Nasıl Başladığını Hatırlıyoruz
14 yıl evli kalan Yasemin ve İzzet Özilhan çifti geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanarak magazin gündemine damgasını vurdu. Oysa bu aşk bir zamanlar masal gibi başlamış, neredeyse bir dizinin setinden hayatlarına taşınmıştı. Hepimizin Doktorlar dizisinden tanıdığı Yasemin Özilhan’ın hayatı, o diziyle birlikte hem kariyerinde hem de özel hayatında bambaşka bir yola girdi.
Gelin şimdi, celsede biten aşkın hem başlangıcına hem de sonuna birlikte göz atalım.
Aslında Yasemin Ergene’nin hikayesi 18 yaşına basmadan başlamıştı.
Ardından “Aşk Oyunu” dizisi geldi.
Ama asıl bomba “Doktorlar” dizisiyle patladı.
Hikaye biraz film tadında.
İzzet, daha o dönem Yasemin’i görüp beğenmiş, çevresine “Bu kıza nasıl ulaşabilirim?” diye sormuş.
Babası, “Oğlum bak, bu dizi bizim hastanede çekiliyor” dediğinde gözleri hemen Yasemin’e kilitlenmiş.
Tabii evlenmeleri de öyle kolay olmadı.
İki kız çocukları oldu.
Ama işte, her masal mutlu bitmiyor.
Boşanmanın ardından kulislerde “Yasemin Özilhan aylık 3 milyon TL nafaka ve lüks bir ev talep etti” gibi iddialar dolaşsa da, çift sessiz kaldı.
