Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Boşanmayla Sona Eren 14 Yıllık Aşkının Nasıl Başladığını Hatırlıyoruz

14 yıl evli kalan Yasemin ve İzzet Özilhan çifti geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanarak magazin gündemine damgasını vurdu. Oysa bu aşk bir zamanlar masal gibi başlamış, neredeyse bir dizinin setinden hayatlarına taşınmıştı. Hepimizin Doktorlar dizisinden tanıdığı Yasemin Özilhan’ın hayatı, o diziyle birlikte hem kariyerinde hem de özel hayatında bambaşka bir yola girdi.

Gelin şimdi, celsede biten aşkın hem başlangıcına hem de sonuna birlikte göz atalım.