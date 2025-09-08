onedio
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Boşanmayla Sona Eren 14 Yıllık Aşkının Nasıl Başladığını Hatırlıyoruz

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.09.2025 - 10:58

14 yıl evli kalan Yasemin ve İzzet Özilhan çifti geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanarak magazin gündemine damgasını vurdu. Oysa bu aşk bir zamanlar masal gibi başlamış, neredeyse bir dizinin setinden hayatlarına taşınmıştı. Hepimizin Doktorlar dizisinden tanıdığı Yasemin Özilhan’ın hayatı, o diziyle birlikte hem kariyerinde hem de özel hayatında bambaşka bir yola girdi. 

Gelin şimdi, celsede biten aşkın hem başlangıcına hem de sonuna birlikte göz atalım.

Aslında Yasemin Ergene’nin hikayesi 18 yaşına basmadan başlamıştı.

2000’lerin başında “Koçum Benim” dizisinde küçücük bir rolle hayatımıza girdiğinde henüz kimse bu genç kızın ileride Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olacağını tahmin etmiyordu.

Ardından “Aşk Oyunu” dizisi geldi.

Keremcem ile başrolü paylaşan Yasemin, o dönem ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Güzelliği, enerjisi, masum bakışları… Daha o zamanlardan adı magazin kulislerinde fısıldanmaya başlamıştı bile.

Ama asıl bomba “Doktorlar” dizisiyle patladı.

Hepimiz Ela karakterini hatırlıyoruz, değil mi? Levent’in düğünde Ela’yı terk ettiği o sahneyi unutmuş olamazsınız... O dönem herkes gözyaşlarına boğulmuştu. İşte o dizi, sadece izleyiciler için değil, Yasemin’in hayatı için de dönüm noktası oldu. 

Çünkü Ela karakteri sayesinde hayatının aşkı İzzet Özilhan’la yolları kesişti.

Hikaye biraz film tadında.

İzzet Özilhan, bir dönem işleri için Moskova’ya gitmişti. Şirket lojmanında küçücük bir dairesi, bir de televizyonu vardı. Tesadüfe bakın ki o televizyonda Yasemin’in rol aldığı “Aşk Oyunu” yayınlanıyordu.

İzzet, daha o dönem Yasemin’i görüp beğenmiş, çevresine “Bu kıza nasıl ulaşabilirim?” diye sormuş.

Ama kader, hemen buluşturmamış onları. Yıllar sonra devreye Doktorlar dizisi girdi. Bir akşam babasıyla televizyon izlerken ekrana gelen sahneyi İzzet hiç unutmamış.

Babası, “Oğlum bak, bu dizi bizim hastanede çekiliyor” dediğinde gözleri hemen Yasemin’e kilitlenmiş.

“Ben zaten bu kızı arıyordum!” diye içinden geçirmiş. Ablası Türkan Özilhan hastanenin genel müdürüydü, haliyle ertesi gün tanışmaları an meselesi olmuş.

Ve işte o tanışma, 14 yıl sürecek bir evliliğin ilk adımıydı.

Tabii evlenmeleri de öyle kolay olmadı.

Özilhan ailesi Türkiye’nin en köklü ve zengin ailelerinden biri… Kayınvalide Emine Özilhan’ın, Yasemin’e üniversite şartı koştuğu bile konuşuldu. Yasemin lise mezunuydu, hemen kolları sıvayıp Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümüne girdi. Bu adım, ilişkilerine ciddiyet katarken aile içinde de saygı kazandırdı. 2011’de görkemli bir düğünle dünyaevine girdiler.

İki kız çocukları oldu.

Birine kayınvalidesinin adını Emine koydular, diğerine ise Yasemin’in hayatını değiştiren diziden ilhamla Ela. Yasemin Özilhan, evlilikle birlikte oyunculuğu bıraktı, ekranlardan çekildi ama sosyal yaşamda ve özellikle sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Spor tutkusu, şıklığı, zarafetiyle yıllar boyunca “rol model” oldu. Çift, 14 yıl boyunca magazin basınında “örnek evlilik” diye anıldı.

Ama işte, her masal mutlu bitmiyor.

3 Eylül 2025’te çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Yasemin Özilhan yaptığı açıklamada, “Karşılıklı saygı ve anlayış temelinde bu kararı aldık. Çocuklarımız için her zaman ortak bir uyum içinde olacağız” dedi. İhanet iddialarını reddetti, sürecin tamamen medeni bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Boşanmanın ardından kulislerde “Yasemin Özilhan aylık 3 milyon TL nafaka ve lüks bir ev talep etti” gibi iddialar dolaşsa da, çift sessiz kaldı.

Sevenleri ise hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü biz onları el ele, yan yana görmeye alışmıştık. Şimdi merak edilen tek şey şu: Yasemin Özilhan yeniden setlere döner mi? Yoksa sosyal medyadaki yaşam tarzı paylaşımlarıyla yoluna mı devam edecek? Bekleyip göreceğiz.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Meloni

Toplam 2-3 dizide oynamış kadını ne kadar da abarttınız ya? Sayenizde, tanışma hikâyelerini tüm Türkiye ezberledi zaten.