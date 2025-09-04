İlan-ı Aşk Geldi! Uzak Şehir’in Yeni Sezonu İçin İkinci Tanıtım Yayınlandı
Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir’in yeni sezonu için geri sayım başladı. Hayranlar dört gözle yayın gününü beklerken birkaç gün önce ilk tanıtım yayınlanmıştı. Nabızların yükselmesiyle birlikte bugünse ikinci tanıtım yayınlandı. Heyecan doruktayken, yeni sezonda neler olacağı bir kez daha merak uyandırdı. Gelin Uzak Şehir’in yeni tanıtımına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte fragman 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihan ve Alya karakterlerinin aşkı yeni sezonda ne gibi engellerle karşılaşacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın