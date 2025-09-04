İlan-ı Aşk Geldi! Uzak Şehir’in Yeni Sezonu İçin İkinci Tanıtım Yayınlandı

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir’in yeni sezonu için geri sayım başladı. Hayranlar dört gözle yayın gününü beklerken birkaç gün önce ilk tanıtım yayınlanmıştı. Nabızların yükselmesiyle birlikte bugünse ikinci tanıtım yayınlandı. Heyecan doruktayken, yeni sezonda neler olacağı bir kez daha merak uyandırdı. Gelin Uzak Şehir’in yeni tanıtımına birlikte bakalım!