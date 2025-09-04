onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlan-ı Aşk Geldi! Uzak Şehir’in Yeni Sezonu İçin İkinci Tanıtım Yayınlandı

İlan-ı Aşk Geldi! Uzak Şehir’in Yeni Sezonu İçin İkinci Tanıtım Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.09.2025 - 19:06

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir’in yeni sezonu için geri sayım başladı. Hayranlar dört gözle yayın gününü beklerken birkaç gün önce ilk tanıtım yayınlanmıştı. Nabızların yükselmesiyle birlikte bugünse ikinci tanıtım yayınlandı. Heyecan doruktayken, yeni sezonda neler olacağı bir kez daha merak uyandırdı. Gelin Uzak Şehir’in yeni tanıtımına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte fragman 👇

Cihan ve Alya karakterlerinin aşkı yeni sezonda ne gibi engellerle karşılaşacak?

Cihan ve Alya karakterlerinin aşkı yeni sezonda ne gibi engellerle karşılaşacak?

İkilinin aylardır beklenen aşk itirafının geldiğini yeni tanıtımla izlemiş olduk. Bir önceki tanıtımda Boran’ın ölüp ölmediğine dair bir şüphe oluşmuştu. 15 Eylül’de sürprizlerle dolu bir bölüm bizleri bekliyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın