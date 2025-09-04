Özgü Namal’ın İddialı Dizisi Kıskanmak’ın Yeni Fragmanı Heyecanı Yükseltti!
Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolleri paylaştığı Kıskanmak dizisi yeni sezonun iddialı işlerinden. Dizi duyurulması ve cast seçimleriyle nabızları yükseltmeye başlamıştı. Ardından ise yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte tanıtımı yayınlandı ve epey ilgi gördü.
Şimdiyse dizinin 2. tanıtımı yayınlandı. Diziseverler heyecanla yayın gününü bekliyor! Gelin bir de birlikte izleyelim…
İşte fragman 👇
Kıskanmak dizisinin ne zaman ve hangi gün yayınlanacağı henüz netleşmedi.
