onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Özgü Namal’ın İddialı Dizisi Kıskanmak’ın Yeni Fragmanı Heyecanı Yükseltti!

Özgü Namal’ın İddialı Dizisi Kıskanmak’ın Yeni Fragmanı Heyecanı Yükseltti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.09.2025 - 18:33

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolleri paylaştığı Kıskanmak dizisi yeni sezonun iddialı işlerinden. Dizi duyurulması ve cast seçimleriyle nabızları yükseltmeye başlamıştı. Ardından ise yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte tanıtımı yayınlandı ve epey ilgi gördü.

Şimdiyse dizinin 2. tanıtımı yayınlandı. Diziseverler heyecanla yayın gününü bekliyor! Gelin bir de birlikte izleyelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte fragman 👇

Kıskanmak dizisinin ne zaman ve hangi gün yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Kıskanmak dizisinin ne zaman ve hangi gün yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Ancak yeni sezonda ekranlara gelecek diziler arasında adından epey söz ettireceği kesin. Başarılı isimleri bir araya getirecek olan dizi için gelişmeleri aktarıyor olacağız! Sizlerin düşünceleri için de yorumlarda bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın