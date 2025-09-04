onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aşk-ı Memnu’nun 17’nci Yıl Dönümüne Özel Nebahat Çehre’den Meşhur Replikle Paylaşım Geldi!

Aşk-ı Memnu’nun 17’nci Yıl Dönümüne Özel Nebahat Çehre’den Meşhur Replikle Paylaşım Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.09.2025 - 17:00

Televizyon dünyasının imza dizilerinden Aşk-ı Memnu’nun ilk bölümünün üzerinden dile kolay tam 17 yıl geçti. Dizinin hayran kitlesi onca yıla rağmen hala Aşk-ı Memnu’ya dair paylaşımlar yapıyor. Diziseverler yeniden Aşk-ı Memnu gibi heyecanla takip edilecek, uzun ömürlü diziler isteseler de sizler de biliyorsunuz ki bir Aşk-ı Memnu daha gelmedi…

Nebahat Çehre de dizinin yıl dönümünü kutlamayı es geçmedi ve Instagram hesabından paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bihter ve Behlül’ün yasak aşkının yanı sıra ailenin yaşadığı olaylar da merak uyandırıyordu.

Bihter ve Behlül’ün yasak aşkının yanı sıra ailenin yaşadığı olaylar da merak uyandırıyordu.

Dizinin efsane oyuncu kadrosu da övgülerin bir diğer nedeniydi. Aşk-ı Memnu’dan günümüze gelen birkaç replik var. Özellikle sosyal medyada epey dile getiriliyor. Nebahat Çehre de yıl dönümü paylaşımını o sözlerden biriyle yapmayı seçmişti.

Ünlü oyuncu Ay Yapım’ın paylaşımını alıntılayarak hikayesine ekledi.

Ünlü oyuncu Ay Yapım’ın paylaşımını alıntılayarak hikayesine ekledi.

“Aptal! Aslında her şey çok başka olabilirdi.” sözlerini ekledi. Sizler de Aşk-ı Memnu’yu severek izleyenlerdenseniz yorumlarda favori sahneniz ve repliğinizle buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın