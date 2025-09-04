Aşk-ı Memnu’nun 17’nci Yıl Dönümüne Özel Nebahat Çehre’den Meşhur Replikle Paylaşım Geldi!

Televizyon dünyasının imza dizilerinden Aşk-ı Memnu’nun ilk bölümünün üzerinden dile kolay tam 17 yıl geçti. Dizinin hayran kitlesi onca yıla rağmen hala Aşk-ı Memnu’ya dair paylaşımlar yapıyor. Diziseverler yeniden Aşk-ı Memnu gibi heyecanla takip edilecek, uzun ömürlü diziler isteseler de sizler de biliyorsunuz ki bir Aşk-ı Memnu daha gelmedi…

Nebahat Çehre de dizinin yıl dönümünü kutlamayı es geçmedi ve Instagram hesabından paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim…