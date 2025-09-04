6 Eylül’de Yayınlanacak Gönül Dağı’nın Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu!

TRT 1’in popüler dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ailecek seyir keyfi veren dizilerden biri olarak anılan Gönül Dağı’nın kadrosuna yeni sezon için bir isim daha katıldı. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş