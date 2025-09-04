6 Eylül’de Yayınlanacak Gönül Dağı’nın Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu!
TRT 1’in popüler dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ailecek seyir keyfi veren dizilerden biri olarak anılan Gönül Dağı’nın kadrosuna yeni sezon için bir isim daha katıldı. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönül Dağı, 6 Eylül’de 6. sezonuyla izleyiciyle buluşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç oyunculardan Aslıhan Kapanşahin de yeni sezonda Gönül Dağı’nda olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın