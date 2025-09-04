onedio
6 Eylül’de Yayınlanacak Gönül Dağı’nın Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu!

6 Eylül'de Yayınlanacak Gönül Dağı'nın Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.09.2025

TRT 1’in popüler dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ailecek seyir keyfi veren dizilerden biri olarak anılan Gönül Dağı’nın kadrosuna yeni sezon için bir isim daha katıldı. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Gönül Dağı, 6 Eylül’de 6. sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

Sezon arasında cast çalışmaları devam etmiş ve birkaç oyuncu daha kadroya dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de yayın tarihi açıklanmıştı. Seyirciler merakla sezonun ilk bölümünü bekliyor.

Genç oyunculardan Aslıhan Kapanşahin de yeni sezonda Gönül Dağı’nda olacak.

184. bölümde diziye katılacak olan Aslıhan Kapanşahin, Esra öğretmene hayat verecek. Gedelli kasabasına tayinin çıkmasıyla birlikte hikayede hayat bulacak.

