Havalimanına Bikinili Gelen Derin Talu Ortalığı Fena Karıştırdı
Tatil dönüşü bikini ve pareoyla havalimanına gelen Derin Talu üstünü değiştirmeyi unuttu. O anları sosyal medyada yayınlayan Talu, kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar ise “neden ötebileceğini” hatırlatmaktan geri durmadı 🤣 Bir yandan kahkahalar, bir yandan eleştiriler derken Derin yine sosyal medyanın diline düştü.
İşte detaylar...
Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında.
Şimdi ise Derin Talu, havalimanından yaptığı paylaşım ile yeniden konuşuluyor.
İşte o anlar:
