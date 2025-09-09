onedio
Havalimanına Bikinili Gelen Derin Talu Ortalığı Fena Karıştırdı

Havalimanına Bikinili Gelen Derin Talu Ortalığı Fena Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.09.2025 - 08:58

Tatil dönüşü bikini ve pareoyla havalimanına gelen Derin Talu üstünü değiştirmeyi unuttu. O anları sosyal medyada yayınlayan Talu, kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar ise “neden ötebileceğini” hatırlatmaktan geri durmadı 🤣 Bir yandan kahkahalar, bir yandan eleştiriler derken Derin yine sosyal medyanın diline düştü. 

İşte detaylar...

Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında.

Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında.

Özellikle küçük kız Derin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündeme geliyor. Neredeyse attığı her story olay oluyor. Takip edenler bilir; geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tanalp Tokgöz ile bir partiden yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. 

Tokgöz’ün Derin’in derin yırtmacına eliyle müdahale ettiği görüntüler sosyal medyada “Eniştem bütün frikikleri eliyle kapatmış” yorumlarıyla viral olmuştu.

Kaçıranlar için:

Şimdi ise Derin Talu, havalimanından yaptığı paylaşım ile yeniden konuşuluyor.

Şimdi ise Derin Talu, havalimanından yaptığı paylaşım ile yeniden konuşuluyor.

Tatilden dönen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyleyerek bikini ve pareoyla havalimanında video paylaştı. “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötürüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar” dedi.

İşte o anlar:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
