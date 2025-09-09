onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
4 Aydır Gizlenen Aşk Ortaya Çıktı: Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya İlk Kez El Ele!

4 Aydır Gizlenen Aşk Ortaya Çıktı: Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya İlk Kez El Ele!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.09.2025 - 09:56

Yılın sürpriz aşkı sonunda belgelendi! 🎉 Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, ilk kez el ele objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz haziran ayında adı ilk kez Özgü Kaya ile aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcı, bu kez kamera karşısına geçti ve aşklarını ilan etti. 4 aydır gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkileri böylelikle belgelendi. İkilinin arasındaki yaş farkı da dikkat çekerken magazin gündemi adeta sallandı. 

Gelin bu yeni aşkın ilk karelerine birlikte bakalım! 💕

Kaynak: https://www.haberturk.com/murat-dalki...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır sevilen şarkılarıyla hayatımızda.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır sevilen şarkılarıyla hayatımızda.

“Bir Güzellik Yap”, “Kırk Yılda Bir Gibisin”, “Leyla”, “Neyleyim İstanbul'u”gibi dillerden düşmeyen parçalarını mutlaka dinlemişsinizdir. Dalkılıç, sadece müziğiyle değil özel hayatıyla da gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri. Çünkü aşk hayatı deyince onun defteri epey kabarık ve magazin sayfalarının vazgeçilmezlerinden.

Murat Dalkılıç’ın Merve Boluğur ile yaşadığı evliliği bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Çift 2015 yılında nikah masasına oturmuş, ancak 2017’de yollarını ayırmıştı.

Bu olaylı ayrılığın ardından ünlü popçu, Hande Erçel ile göz önünde bir ilişki yaşamış, üç yıl süren beraberlik büyük ilgi görmüştü.

Bu olaylı ayrılığın ardından ünlü popçu, Hande Erçel ile göz önünde bir ilişki yaşamış, üç yıl süren beraberlik büyük ilgi görmüştü.

Daha sonra kısa süreli bir Edda Dora aşkı yaşayan Dalkılıç, geçtiğimiz haziran ayında bu kez genç oyuncu Özgü Kaya ile anılmaya başladı. İddialara göre çift, ilişkilerinin başında Kuşadası’nda romantik bir tatil bile yapmıştı. Ama bu söylentilere iki taraftan da hiçbir şekilde yanıt gelmemişti.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…

Habertürk’ten Atakan Makar'ın haberine göre; çift, bir mekandan el ele çıktı. Yanlarında oyuncu Ege Kökenli de vardı ama gözler tamamen yeni çiftin üzerindeydi. Özgü Kaya, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih ederken Murat Dalkılıç, “Daha sonra uzun uzun konuşuruz” diyerek aşkı doğrulamış oldu.

İlk kez bu kadar net şekilde el ele görüntülenen ikili, birlikte poz vermekten de çekinmedi.

İlk kez bu kadar net şekilde el ele görüntülenen ikili, birlikte poz vermekten de çekinmedi.

Aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti; Dalkılıç 42 yaşında, Kaya ise 29. Öte yandan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda burnundan 11. kez ameliyat olmuştu. Doğuştan gelen kemik sorunları nedeniyle operasyon geçiren şarkıcı, “Hala bir değişiklik yok, doktorlarla sürekli istişare içerisindeyiz” açıklamasını yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın