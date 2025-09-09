4 Aydır Gizlenen Aşk Ortaya Çıktı: Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya İlk Kez El Ele!
Yılın sürpriz aşkı sonunda belgelendi! 🎉 Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, ilk kez el ele objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz haziran ayında adı ilk kez Özgü Kaya ile aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcı, bu kez kamera karşısına geçti ve aşklarını ilan etti. 4 aydır gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkileri böylelikle belgelendi. İkilinin arasındaki yaş farkı da dikkat çekerken magazin gündemi adeta sallandı.
Gelin bu yeni aşkın ilk karelerine birlikte bakalım! 💕
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır sevilen şarkılarıyla hayatımızda.
Bu olaylı ayrılığın ardından ünlü popçu, Hande Erçel ile göz önünde bir ilişki yaşamış, üç yıl süren beraberlik büyük ilgi görmüştü.
Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…
İlk kez bu kadar net şekilde el ele görüntülenen ikili, birlikte poz vermekten de çekinmedi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
