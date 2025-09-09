4 Aydır Gizlenen Aşk Ortaya Çıktı: Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya İlk Kez El Ele!

“Bir Güzellik Yap”, “Kırk Yılda Bir Gibisin”, “Leyla”, “Neyleyim İstanbul'u”gibi dillerden düşmeyen parçalarını mutlaka dinlemişsinizdir. Dalkılıç, sadece müziğiyle değil özel hayatıyla da gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri. Çünkü aşk hayatı deyince onun defteri epey kabarık ve magazin sayfalarının vazgeçilmezlerinden.

Murat Dalkılıç’ın Merve Boluğur ile yaşadığı evliliği bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Çift 2015 yılında nikah masasına oturmuş, ancak 2017’de yollarını ayırmıştı.