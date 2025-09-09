Eğlencenin Ortasında Overthink Moduna Geçen Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Katıldığı bir partide herkes coşkuyla dans edip eğlenirken Acun Ilıcalı’nın sessizce bir köşeye çekilip düşüncelere daldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Bir anda viral olan kareler için “overthink saatine denk gelmiş”, “Fenerbahçeli olmak böyle bir şey” gibi yorumlar havada uçuştu. Gecenin enerjisinden uzak, yarı uyur vaziyette yakalanan ünlü televizyoncu için binlerce esprili paylaşım yapıldı.
İşte Acun Ilıcalı’nın dikkat çeken partideki o anları ve sosyal medyada kopan fırtına…
Televizyon dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllardır hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başarıyor.
Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündemde görüyoruz kendisini.
Bir kişi, kalabalığın eğlencenin doruğuna çıktığı anlarda, Acun Ilıcalı’nın bir köşeye çekilip düşüncelere dalmış halini sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
