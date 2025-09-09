onedio
Eğlencenin Ortasında Overthink Moduna Geçen Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.09.2025 - 14:24

Katıldığı bir partide herkes coşkuyla dans edip eğlenirken Acun Ilıcalı’nın sessizce bir köşeye çekilip düşüncelere daldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Bir anda viral olan kareler için “overthink saatine denk gelmiş”, “Fenerbahçeli olmak böyle bir şey” gibi yorumlar havada uçuştu. Gecenin enerjisinden uzak, yarı uyur vaziyette yakalanan ünlü televizyoncu için binlerce esprili paylaşım yapıldı. 

İşte Acun Ilıcalı’nın dikkat çeken partideki o anları ve sosyal medyada kopan fırtına

Televizyon dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllardır hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başarıyor.

TV8 ile reyting rekorları kıran yapımlara imza atan Ilıcalı, dijital platformu Exxen’le de milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başardı. Sadece televizyonculukla kalmayıp spora da yatırım yapan Ilıcalı, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’nin sahibi olarak Avrupa futboluna da adım attı.

Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündemde görüyoruz kendisini.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Takip edenler bilir Ilıcalı daha önceki üç evlilik yapmış. ve bu evliliklerden 4 çocuk dünyaya gelmişti. 

Ancak bu kez gündeme taşıyan şey bir televizyon projesi ya da özel hayatındaki gelişmeler değil, bir partide çekilen anlık bir görüntüsü oldu.

Bir kişi, kalabalığın eğlencenin doruğuna çıktığı anlarda, Acun Ilıcalı’nın bir köşeye çekilip düşüncelere dalmış halini sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı.

