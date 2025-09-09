Tatlı Diyaloglarına Beğeni Yağdı: Onur Tuna'dan Sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya Romantik Doğum Günü Paylaşımı
Ekranların sevilen oyuncusu Onur Tuna, bu kez özel hayatıyla gündemde. 2023’ten beri meslektaşı Yasemin Yazıcı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününde romantik bir paylaşıma imza attı. Daha önce Yazıcı’nın kendisi için yazdığı duygusal not çok konuşulmuştu. Şimdi ise Tuna, sevgi dolu sözleriyle sosyal medyada hayranlarını mest etti. Çiftin karşılıklı mesajları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. ❤️
Buyrun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem yeteneği hem de karizmasıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Onur Tuna'yı kiminiz Yasak Elma'dan kiminiz Mucide Doktor'dan tanıyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz temmuz ayında Onur Tuna’nın doğum günü için Yazıcı’nın yaptığı paylaşım hayranlardan tam not almıştı.
Bu kez ise sıra Tuna’daydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın