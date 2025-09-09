onedio
Tatlı Diyaloglarına Beğeni Yağdı: Onur Tuna'dan Sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya Romantik Doğum Günü Paylaşımı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.09.2025 - 13:04

Ekranların sevilen oyuncusu Onur Tuna, bu kez özel hayatıyla gündemde. 2023’ten beri meslektaşı Yasemin Yazıcı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününde romantik bir paylaşıma imza attı. Daha önce Yazıcı’nın kendisi için yazdığı duygusal not çok konuşulmuştu. Şimdi ise Tuna, sevgi dolu sözleriyle sosyal medyada hayranlarını mest etti. Çiftin karşılıklı mesajları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. ❤️

Buyrun detaylara...

Hem yeteneği hem de karizmasıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Onur Tuna'yı kiminiz Yasak Elma'dan kiminiz Mucide Doktor'dan tanıyorsunuz.

Başarılı oyuncu rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde yerini koruyor. Takip edenler bilir; 2023 yılında kendisi gibi oyuncu Yasemin Yazıcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. O günden beri de çiftimiz sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Onur Tuna’nın doğum günü için Yazıcı’nın yaptığı paylaşım hayranlardan tam not almıştı.

Yazıcı, birlikte çekildikleri bir fotoğrafın altına “İyi ki doğdun sevgilim ❤️ Deniz ve toprak hazine olacaktır sana” notunu düşmüş, bu sözler sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu. Çiftin uyumu çok beğenilmişti.

Gelen yorumlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez ise sıra Tuna’daydı.

Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin doğum gününü kutlamak için romantik bir paylaşım yaptı. Birlikte çekilen samimi karelerini Instagram’da yayınlayan Tuna, altına “İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor ❤️” sözlerini ekledi.

Yazıcı ise bu jest karşısında sessiz kalmadı. “Güldürene de bakmak lazım” yanıtıyla Tuna’nın notuna karşılık verdi. Çiftin bu tatlı diyalogu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranlar, “İşte aşk böyle bir şey”, “İkisi de çok yakışıyor” gibi yorumlarla ikiliye beğeni yağdırdı.

