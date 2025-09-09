Tatlı Diyaloglarına Beğeni Yağdı: Onur Tuna'dan Sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya Romantik Doğum Günü Paylaşımı

Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin doğum gününü kutlamak için romantik bir paylaşım yaptı. Birlikte çekilen samimi karelerini Instagram’da yayınlayan Tuna, altına “İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor ❤️” sözlerini ekledi.

Yazıcı ise bu jest karşısında sessiz kalmadı. “Güldürene de bakmak lazım” yanıtıyla Tuna’nın notuna karşılık verdi. Çiftin bu tatlı diyalogu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranlar, “İşte aşk böyle bir şey”, “İkisi de çok yakışıyor” gibi yorumlarla ikiliye beğeni yağdırdı.