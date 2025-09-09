Yine Kendini Tutamadı: Rapçi Ezhel, Gündemdeki Olaylara Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi!

“Ya tatildeyim, dur Sercan diyorum, dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım, ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Allah’ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım. Ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkeme içim yanmayaydı.

Değil yurt dışında, Mars’ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün, hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızlıkları düşünmeden yatıp uyanacağım. Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?” ifadelerini kullandı. Ezhel’in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.