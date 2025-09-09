Yine Kendini Tutamadı: Rapçi Ezhel, Gündemdeki Olaylara Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi!
Ünlü rapçi Ezhel, yine sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde haklarında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatılan Manifest grubuna sahip çıkan Ezhel, bu kez gündemdeki olaylarla ilgili paylaşım yaptı. Tatilde olmasına rağmen ülkesine duyduğu üzüntüyü dile getiren rapçi “Ya tatildeyim. Dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum” dedi.
Buyrun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündemdeki olaylara kayıtsız kalmayan Ezhel, sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü rapçi, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine duyduğu kaygıyı dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın