Yine Kendini Tutamadı: Rapçi Ezhel, Gündemdeki Olaylara Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.09.2025 - 12:12

Ünlü rapçi Ezhel, yine sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde haklarında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatılan Manifest grubuna sahip çıkan Ezhel, bu kez gündemdeki olaylarla ilgili paylaşım yaptı. Tatilde olmasına rağmen ülkesine duyduğu üzüntüyü dile getiren rapçi “Ya tatildeyim. Dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum” dedi.

Buyrun detaylara...

Gündemdeki olaylara kayıtsız kalmayan Ezhel, sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Manifest grubunun KüçükÇiftlik Park’taki konseri sonrası soruşturma başlatılmıştı. Ezhel, Aybüke Pusat başta olmak üzere birçok ünlü isim gruba destek çıkmıştı.

Ezhel paylaşımında, 'Ülkede onca adaletsizlik, onca kötülük varken uğraştıkları şeye bak! İliğimle kemiğimle nefret ediyorum bu hükümetten de şakşakçılarından da. İsterseniz tüm gücü ele geçirin, hayatımızı iyice kısıtlamaya çalışın; müziği, sanatı, eğlenceyi yok edemeyeceksiniz. 

Bu da sizin kuyruk acınız olsun. 

Sizin de yolunuza taş değmesin kızlar' sözlerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için tamamı:

Ünlü rapçi, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine duyduğu kaygıyı dile getirdi.

“Ya tatildeyim, dur Sercan diyorum, dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım, ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Allah’ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım. Ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkeme içim yanmayaydı. 

Değil yurt dışında, Mars’ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün, hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızlıkları düşünmeden yatıp uyanacağım. Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?” ifadelerini kullandı. Ezhel’in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
