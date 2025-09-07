onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ezhel'den "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" Suçlamasyla Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarına Destek!

Ezhel'den "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" Suçlamasyla Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarına Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.09.2025 - 16:29

Manifest grubunun dün gece (6 Eylül) KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaşından büyük dinleyicileri için verdiği konser, sabahına Türkiye'nin gündemine oturdu. Dansları ve kıyafetleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Manifest'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatıldı. 

Aybüke Pusat başta olmak üzere birçok ünlünün ardından rapçi Ezhel de Manifest kızlarının yaşadıklarına sessiz kalmadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz bu sene, hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren ve o andan itibaren de fırtınalar estirmeye başlayan Manifest kızları, milyonların kalbini fethetmeyi başardı.

Henüz bu sene, hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren ve o andan itibaren de fırtınalar estirmeye başlayan Manifest kızları, milyonların kalbini fethetmeyi başardı.

Hem küçük hem de büyüklere hitap eden kız grubu, son zamanların en iyi müzik olayı olarak anılırken, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'ın fan kitlesi her geçen gün artarak büyümeye devam etti. 

Son zamanlarda her hareketleri olay olan kızlar, hayran bıraktığı kadar kimilerinin de tepkisini çekti. Birkaç haftadır sık sık linç yedikleri konularla gündeme oturan Manifest kızları, geçtiğimiz gece KüçükÇiftlik Park'ta +18 formatlı ilk konserlerini verdiler. Gece boyu dansları ve kıyafetleri konuşulduktan sonra sabah kızlara, tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, yalnızca halk değil birçok ünlü isim de kızlara destek vererek arkalarında olduklarını paylaşımlarıyla vurguladılar.

Kaçıranlar için X'te açılan soruşturmaya gelen tepkilerin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde boykot paylaşımları sebebiyle TRT kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kızlara "Demek ki doğru yoldasınız" mesajı vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde boykot paylaşımları sebebiyle TRT kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kızlara "Demek ki doğru yoldasınız" mesajı vermişti.

Bir destek de ünlü rapçi Ezhel'den geldi. Kızların fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşan Ezhel, 

'Ülkede onca adaletsizlik, onca kötülük varken uğraştıkları şeye bak! İliğimle kemiğimle nefret ediyorum bu hükümetten de şakşakçılarından da. İsterseniz tüm gücü ele geçirin, hayatımızı iyice kısıtlamaya çalışın; müziği, sanatı, eğlenceyi yok edemeyeceksiniz. 

Bu da sizin kuyruk acınız olsun. 

Sizin de yolunuza taş değmesin kızlar' açıklamasında bulundu.

👇️

👇️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın