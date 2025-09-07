Ezhel'den "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" Suçlamasyla Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarına Destek!
Manifest grubunun dün gece (6 Eylül) KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaşından büyük dinleyicileri için verdiği konser, sabahına Türkiye'nin gündemine oturdu. Dansları ve kıyafetleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Manifest'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatıldı.
Aybüke Pusat başta olmak üzere birçok ünlünün ardından rapçi Ezhel de Manifest kızlarının yaşadıklarına sessiz kalmadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Henüz bu sene, hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren ve o andan itibaren de fırtınalar estirmeye başlayan Manifest kızları, milyonların kalbini fethetmeyi başardı.
Geçtiğimiz saatlerde boykot paylaşımları sebebiyle TRT kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kızlara "Demek ki doğru yoldasınız" mesajı vermişti.
