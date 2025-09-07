Ezhel'den "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" Suçlamasyla Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarına Destek!

Hem küçük hem de büyüklere hitap eden kız grubu, son zamanların en iyi müzik olayı olarak anılırken, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'ın fan kitlesi her geçen gün artarak büyümeye devam etti.

Son zamanlarda her hareketleri olay olan kızlar, hayran bıraktığı kadar kimilerinin de tepkisini çekti. Birkaç haftadır sık sık linç yedikleri konularla gündeme oturan Manifest kızları, geçtiğimiz gece KüçükÇiftlik Park'ta +18 formatlı ilk konserlerini verdiler. Gece boyu dansları ve kıyafetleri konuşulduktan sonra sabah kızlara, tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, yalnızca halk değil birçok ünlü isim de kızlara destek vererek arkalarında olduklarını paylaşımlarıyla vurguladılar.