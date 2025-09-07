Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Manifest'i Hedef Aldı: "Bu Zebani Kılıklılar"
Son günlerde Türkiye’deki popüler grupların başında gelen Manifest hakkında, dün akşam İstanbul’da verdikleri konser sonrasında “Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Manifest üyelerinin sansürlü şekilde fotoğrafını paylaşarak “Ahlaksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar.” ifadelerini kullandı.
Manifest’in dün akşam İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verdiği konserin yankıları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da ağır sözlerle Manifest grubunu hedef aldı.
