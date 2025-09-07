onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Manifest'i Hedef Aldı: "Bu Zebani Kılıklılar"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Manifest'i Hedef Aldı: "Bu Zebani Kılıklılar"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.09.2025 - 13:44

Son günlerde Türkiye’deki popüler grupların başında gelen Manifest hakkında, dün akşam İstanbul’da verdikleri konser sonrasında “Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Manifest üyelerinin sansürlü şekilde fotoğrafını paylaşarak “Ahlaksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest’in dün akşam İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verdiği konserin yankıları sürüyor.

Manifest’in dün akşam İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verdiği konserin yankıları sürüyor.

Türkiye’nin en popüler gruplarından biri haline gelen Manifest dün ilk kez 18 yaş sınırı olan konser vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyeleri hakkında konserdeki performansları nedeniyle “Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da ağır sözlerle Manifest grubunu hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da ağır sözlerle Manifest grubunu hedef aldı.
twitter.com

'Manifest grubu denen bu ahlâksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
101
32
31
9
7
5
3
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın