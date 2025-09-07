Manifest'in Konserini "Korkunç" Bulan Fulya Öztürk'e Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı
Kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan müzik grubu haline gelen Manifest, önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ilk 18 yaş sınırı olan konserini verdi. Manifest'in bu konserdeki kıyafetleri ve dans şovları sosyal medyada konuşulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gösteriler nedeniyle Manifest'e “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattığı öğrenildi.
Sosyal medyadan soruşturmaya tepkiler yükselirken Gazeteci Fulya Öztürk ise Manifest'i 'korkunç' bulduğuna dair bir paylaşım yaptı. Kullanıcılardan Öztürk'e yorumlar eksik olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest'e açılan soruşturmaya sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Fulya Öztürk ise "O konserdeki halleri tavırları korkunç." diyerek Manifest'i eleştirdi.
Ardından Fulya Öztürk'e tepkiler yükseldi.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın