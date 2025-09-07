onedio
Manifest'in Konserini "Korkunç" Bulan Fulya Öztürk'e Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 13:47

Kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan müzik grubu haline gelen Manifest, önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ilk 18 yaş sınırı olan konserini verdi. Manifest'in bu konserdeki kıyafetleri ve dans şovları sosyal medyada konuşulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gösteriler nedeniyle Manifest'e “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyadan soruşturmaya tepkiler yükselirken Gazeteci Fulya Öztürk ise Manifest'i 'korkunç' bulduğuna dair bir paylaşım yaptı. Kullanıcılardan Öztürk'e yorumlar eksik olmadı.

Manifest'e açılan soruşturmaya sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.

Hypers New Media çatısı altında kariyerlerine başlayan Manifest grubu, kısa bir sürede büyük bir başarıya imza attı. Hayran kitlesini genişleten Manifest grubu, yaz aylarına damga vuran konserler gerçekleştirdi. Sosyal medyada sık sık gündem olan grup, son olarak ilk 18 yaş sınırı olan konserini gerçekleştirdi.

Manifest grubunun bu konserinde giydiği kıyafetler ve danslar sosyal medyada dikkatleri çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise KüçükÇiftlik Park’taki konserin ardından grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcılarından ise bu karara tepkiler gecikmedi.

Gazeteci Fulya Öztürk ise "O konserdeki halleri tavırları korkunç." diyerek Manifest'i eleştirdi.

Ardından Fulya Öztürk'e tepkiler yükseldi.

