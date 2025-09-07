Manifest'in Konserini "Korkunç" Bulan Fulya Öztürk'e Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı

Kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan müzik grubu haline gelen Manifest, önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ilk 18 yaş sınırı olan konserini verdi. Manifest'in bu konserdeki kıyafetleri ve dans şovları sosyal medyada konuşulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gösteriler nedeniyle Manifest'e “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyadan soruşturmaya tepkiler yükselirken Gazeteci Fulya Öztürk ise Manifest'i 'korkunç' bulduğuna dair bir paylaşım yaptı. Kullanıcılardan Öztürk'e yorumlar eksik olmadı.