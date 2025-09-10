Rusya’nın Polonya’daki Hareketliliği NATO’yu Alarma Geçirdi: “Beklenmedik Bir Askeri Faaliyet”
NATO ülkesi Polonya’nın hava sahasında tespit edilen Rusya’ya bağlı insansız hava araçları, Polonya Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Rusya’nın hava sahasını ihlal etmesi sonrasında Rzeszow Havaalanı, “ülke güvenliğini sağlamak üzere beklenmedik bir askeri aktivite' gerekçesiyle kapatıldı. Ayrıca Polonya hava sahasında ABD’ye ait F-35 savaş uçağının da devriye attığı ortaya çıktı.
Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını işgal etmesi NATO’yu harekete geçirdi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson’dan “Bu bir savaş eylemidir” uyarısı
