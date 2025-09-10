onedio
Rusya’nın Polonya’daki Hareketliliği NATO’yu Alarma Geçirdi: “Beklenmedik Bir Askeri Faaliyet”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.09.2025 - 08:31

NATO ülkesi Polonya’nın hava sahasında tespit edilen Rusya’ya bağlı insansız hava araçları, Polonya Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Rusya’nın hava sahasını ihlal etmesi sonrasında Rzeszow Havaalanı, “ülke güvenliğini sağlamak üzere beklenmedik bir askeri aktivite' gerekçesiyle kapatıldı. Ayrıca Polonya hava sahasında ABD’ye ait F-35 savaş uçağının da devriye attığı ortaya çıktı.

Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını işgal etmesi NATO’yu harekete geçirdi.

Ülkedeki bazı havaalanları “askeri aktivite” gerekçesiyle kapatıldı. Ayrıca Belarus ile olan sınır geçişleri de engellendi. Polonya hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarının düşürüldüğü duyuruldu.

Reuters'in haberine göre, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 'Polonya hava kuvvetlerinin ülke hava sahasına giren düşmanca cisimlere karşı silah kullandı” dedi.

Polonya hava sahasında ABD’ye ait F-35 savaş uçaklarının havalandığı da öğrenildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson’dan “Bu bir savaş eylemidir” uyarısı

Rus hava araçlarının Polonya’nın doğusunda sıklıkla görülmesi sonrasında ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, “Rusya, NATO müttefiki Polonya’ya İran’ın Şahid isimli İHA’ları ile saldırıyor. Bu bir savaş eylemidir ve ABD harekete geçmelidir” açıklamasında bulundu.

İsmail Kahraman
