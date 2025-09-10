onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
OVP’de Yer Alan Madde Dikkat Çekti: Türkiye’de Haftada 4 Gün Çalışma Modeli mi Olacak?

OVP’de Yer Alan Madde Dikkat Çekti: Türkiye’de Haftada 4 Gün Çalışma Modeli mi Olacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.09.2025 - 11:27

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz günlerde duyurduğu 2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan bir madde dikkat çekti. 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır.' maddesiyle birlikte dünyada örnekleri görülmeye başlanan haftada 4 gün çalışma sisteminin Türkiye’de de yürürlüğe girebileceği iddiaları gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyada birçok ülke hafta 4 gün çalışma sistemi üzerine denemeler yapıyor.

Dünyada birçok ülke hafta 4 gün çalışma sistemi üzerine denemeler yapıyor.

Belçika, İzlanda, İspanya, Portekiz, Almanya, İngiltere, Kanada, Hollanda, Yeni Zelanda gibi ülkelerde denenmeye başlanan haftada 4 gün çalışma sisteminin Türkiye’de de olabileceği iddiaları güçlendi.

Haftada 4 gün çalışma iddialarını yeniden gündeme getiren ise OVP’de yer alan bir madde oldu.

2026-2028 yıllarına ilişkin duyurulan OVP’de 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır.' maddesi yer aldı.

Haftada 4 gün çalışma verimi etkiliyor mu?

Haftada 4 gün çalışma verimi etkiliyor mu?

İzlanda’da yapılan geniş çaplı bir pilot projede haftada 4 gün çalışma ile çalışanların verimliliğinde düşüş yaşanmadı. Ayrıca stres oranlarında düşüş tespit edildi. İngiltere’deki araştırmanın sonuçları ise daha da dikkat çekici. İngiltere’de 2022’de yapılan haftada 4 gün çalışma projesine katılan şirketlerin yüzde 90’ı denemeyi kalıcı hale getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
9
4
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın