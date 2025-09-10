OVP’de Yer Alan Madde Dikkat Çekti: Türkiye’de Haftada 4 Gün Çalışma Modeli mi Olacak?

İzlanda’da yapılan geniş çaplı bir pilot projede haftada 4 gün çalışma ile çalışanların verimliliğinde düşüş yaşanmadı. Ayrıca stres oranlarında düşüş tespit edildi. İngiltere’deki araştırmanın sonuçları ise daha da dikkat çekici. İngiltere’de 2022’de yapılan haftada 4 gün çalışma projesine katılan şirketlerin yüzde 90’ı denemeyi kalıcı hale getirdi.