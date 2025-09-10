onedio
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet Soruşturmasında 20 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet Soruşturmasında 20 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2025 - 09:52

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan 'Kanal V' televizyonuna da kayyum atandı.

Antalya’da yeniden rüşvet operasyonu!

Antalya’da yeniden rüşvet operasyonu!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu 'rüşvet' soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan 'Kanal V' televizyonuna da kayyum atandı.

