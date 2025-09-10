Oğuzhan Uğur, Ticaret Bakanlığı Kartı Olan Lüks Arabaya Binen Şevval Şahin Olayının Sonucunu Yazmıştı!
Manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ön camında; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olan bir araçla görüntülenmişti. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayrıca; 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
Görüntülerin magazinde haber olmasından sonra Oğuzhan Uğur’un attığı bir tweet gündem olmuştu. Uğur paylaşımında “Ticaret Bakanlığı reddeder, sahte evrak soruşturması açar” demişti. Öyle de oldu…
Manken Şevval Şahin, gece eğlencesi çıkışında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Resmi Hizmete Mahsustur” yazısı olan araca bindi.
Oğuzhan Uğur esprili bir dille yaşanacakları X hesabından yazmıştı.
Ve tabii ki bildi...
