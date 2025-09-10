onedio
Oğuzhan Uğur, Ticaret Bakanlığı Kartı Olan Lüks Arabaya Binen Şevval Şahin Olayının Sonucunu Yazmıştı!

Oğuzhan Uğur
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
10.09.2025 - 08:57

Manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ön camında; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olan bir araçla görüntülenmişti. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayrıca; 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. 

Görüntülerin magazinde haber olmasından sonra Oğuzhan Uğur’un attığı bir tweet gündem olmuştu. Uğur paylaşımında “Ticaret Bakanlığı reddeder, sahte evrak soruşturması açar” demişti. Öyle de oldu…

Manken Şevval Şahin, gece eğlencesi çıkışında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Resmi Hizmete Mahsustur” yazısı olan araca bindi.

Ünlü manken Şevval Şahin’in bir mekandan çıkarak arkadaşları ile birlikte bindiği araçta Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Resmi Hizmete Mahsustur” yazısının olmasını gündem olmuştu. Şahin’e aracı sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü M.A. ile araç sahibi Burak A. isimli şahıslara, 'Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Karakolda ifadesi alınan araç sürücüsü M.A. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Oğuzhan Uğur esprili bir dille yaşanacakları X hesabından yazmıştı.

Ve tabii ki bildi...

