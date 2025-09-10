Dünyanın En İyi 100 Turtası Açıklandı: Samsun Listeyi Altüst Etti!
Çevrimiçi seyahat ve yemek rehberi olan TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Turta listesini açıkladı. Listenin ilk iki sırasında Samsun’dan lezzetler yer aldı. Dünyanın en iyi turtası ‘Çarşamba pidesi’ oldu. İkinci sırayı ise Samsun pidesi kaptı.
Çarşamba pidesi ve Samsun pidesi, dünyanın en iyi turtaları seçildi.
"Çarşamba pidesi dünyanın en iyi seçilmeyi hak ediyor."
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
