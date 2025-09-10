Dünyanın En İyi 100 Turtası Açıklandı: Samsun Listeyi Altüst Etti!

Samsun'da her ailede pide yaptırma kültürü olduğuna dikkat çeken Dursun Kahraman 'Samsun'da aileler hafta sonları evlerde toplandığında pide içi hazırlar sabahın erken saatlerinde fırınlara gideriz. Herkes istediği pideyi tarif eder ve yaptırır. Bu yıllardan beri bir gelenektir. Çarşamba pidesi dünyanın en iyi seçilmeyi hak ediyor. Türkiye'de Samsun pidesi isim yapmıştır. Bunun ortasında da Çarşamba pidesi yer alır. Çarşamba pidesi çıtır, tereyağlı ve lezzetli bir pidedir' diye konuştu.