Dünyanın En İyi 100 Turtası Açıklandı: Samsun Listeyi Altüst Etti!

Dilara Şimşek
10.09.2025 - 09:22

Çevrimiçi seyahat ve yemek rehberi olan TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Turta listesini açıkladı. Listenin ilk iki sırasında Samsun’dan lezzetler yer aldı. Dünyanın en iyi turtası ‘Çarşamba pidesi’ oldu. İkinci sırayı ise Samsun pidesi kaptı.

Çarşamba pidesi ve Samsun pidesi, dünyanın en iyi turtaları seçildi.

TasteAtlas’ın Dünyanın En İyi 100 Turta listesine Samsun damgayı vurdu. En iyi turtalar listesinde ilk sırayı Çarşamba pidesi, ikinci sırayı ise Samsun pidesi aldı. Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi'nde 'Top 100 Pies in the World' (Dünyanın en iyi 100 turtası) listesinde ilk 2 sırayı paylaşan Çarşamba ve Samsun pidelerini sırasıyla Gürcistan'ın haçapurisi, Lüblan'ın sfihası, Gürcistan'ın ajaruli khachapurisi, Bosna-Hersek'in kljukusası, Gürcistan'ın guruli khachapurisi, Hollanda'nın appeltaartı, Fas'ın pastillası ve Şili'nin pastel de choclosu takip etti.

"Çarşamba pidesi dünyanın en iyi seçilmeyi hak ediyor."

Samsun'da her ailede pide yaptırma kültürü olduğuna dikkat çeken Dursun Kahraman 'Samsun'da aileler hafta sonları evlerde toplandığında pide içi hazırlar sabahın erken saatlerinde fırınlara gideriz. Herkes istediği pideyi tarif eder ve yaptırır. Bu yıllardan beri bir gelenektir. Çarşamba pidesi dünyanın en iyi seçilmeyi hak ediyor. Türkiye'de Samsun pidesi isim yapmıştır. Bunun ortasında da Çarşamba pidesi yer alır. Çarşamba pidesi çıtır, tereyağlı ve lezzetli bir pidedir' diye konuştu.

