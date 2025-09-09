Sahte Astronot, 80 Yaşındaki Kadını "Uzayda Oksijenim Bitiyor" Diyerek Dolandırdı

Kadın, sosyal medyada kendisini bir uzay ajansında çalışan astronot olarak tanıtan bir adamla tanıştı. Adam, uzayda dönen bir araçta olduğunu, dünyaya dönemediğini ve tek iletişim kurabildiği kişinin kendisi olduğunu yazdı. Haftalar boyunca güven kazandıktan sonra ise “gemisi saldırı altında” olduğunu ve oksijeninin azaldığını iddia etti.

Hayatta kalabilmesi için acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadın, duygusal bağ kurduğu için elektronik para yoluyla 6.800 doları ona gönderdi. Ancak kısa süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.