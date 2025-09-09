onedio
Sahte Astronot, 80 Yaşındaki Kadını "Uzayda Oksijenim Bitiyor" Diyerek Dolandırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2025

Japonya’nın Hokkaido bölgesinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı kişinin astronot olduğuna inandı. Haftalarca süren yazışmaların ardından adam, uzayda mahsur kaldığını ve oksijeninin bittiğini iddia etti. Kadın, hayatını kaybedeceğini söyleyen kişiye yardım etmek için 6.800 dolar gönderdi. Parayı gönderdikten sonra gerçeği anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

Dolandırıcılık, temmuz ayında başladı.

Kadın, sosyal medyada kendisini bir uzay ajansında çalışan astronot olarak tanıtan bir adamla tanıştı. Adam, uzayda dönen bir araçta olduğunu, dünyaya dönemediğini ve tek iletişim kurabildiği kişinin kendisi olduğunu yazdı. Haftalar boyunca güven kazandıktan sonra ise “gemisi saldırı altında” olduğunu ve oksijeninin azaldığını iddia etti. 

Hayatta kalabilmesi için acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadın, duygusal bağ kurduğu için elektronik para yoluyla 6.800 doları ona gönderdi. Ancak kısa süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Bu olay, ülkede görülen "romantik dolandırıcılıkların" sadece son örneği oldu.

2022’de başka bir Japon kadının, kendini Rus astronot olarak tanıtan bir dolandırıcıya roket ücreti adı altında 27 bin dolar ödediği ortaya çıkmıştı. Resmi verilere göre Japonya’da, 2024 yılında 20 binden fazla romantik dolandırıcılık vakası yaşandı ve toplam kayıp 71 milyar yenin üzerine çıktı.

2025’in ilk yarısında bile bu rakamın aşıldığı bildirildi. Üstelik mağdurlar sadece yaşlılar değil; 20’li ve 30’lu yaşlardaki gençler de sahte polis ve astronot hikayelerine kanabiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
