Sahte Astronot, 80 Yaşındaki Kadını "Uzayda Oksijenim Bitiyor" Diyerek Dolandırdı
Japonya’nın Hokkaido bölgesinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı kişinin astronot olduğuna inandı. Haftalarca süren yazışmaların ardından adam, uzayda mahsur kaldığını ve oksijeninin bittiğini iddia etti. Kadın, hayatını kaybedeceğini söyleyen kişiye yardım etmek için 6.800 dolar gönderdi. Parayı gönderdikten sonra gerçeği anlayan kadın, durumu polise bildirdi.
Dolandırıcılık, temmuz ayında başladı.
Bu olay, ülkede görülen "romantik dolandırıcılıkların" sadece son örneği oldu.
