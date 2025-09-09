Resmen Mucize Gibi: Güney Kore’nin Yılda Sadece İki Kez Açılan Deniz Yarığı!
Her yıl yüzbinlerce kişi Güney Kore’nin güney ucunda düzenlenen Jindo Deniz Yarılması Festivali’nde buluşuyor. Çünkü bu dönemde deniz bir mucizeye tanıklık eder gibi çekiliyor ve Jindo Adası ile Modo Adası’nı birbirine bağlayan doğal bir yol ortaya çıkıyor. Yalnızca bir saat görülebilen bu yol, turistlere eşsiz bir deneyim sunarken, yerel halk için de midye ve deniz yosunu toplama fırsatı oluyor. Etkinlik, hem doğa olayının kendisi hem de taşıdığı kültürel hikayelerle dikkat çekiyor.
Festival her yıl Mart ile Haziran ayları arasında düzenleniyor ve dört gün boyunca ziyaretçiler bu doğa olayını gözlemleme şansı yakalıyor.
1975 yılında Fransa’nın Güney Kore büyükelçisi Pierre Landy bu olayı gazetede “Kore’nin Musa mucizesi” olarak duyurdu.
Bilimsel açıklamalar kadar ilgi çeken bir diğer nokta da bu olaya dair efsane.
