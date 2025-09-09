Resmen Mucize Gibi: Güney Kore’nin Yılda Sadece İki Kez Açılan Deniz Yarığı!

Ancak bilimsel açıdan olayın nedeni, “tidal harmonics” yani gelgit armonileri. Güneş, ay ve dünyanın konumları ile birlikte yerçekimlerinin birleşmesi, bazı dönemlerde aşırı düşük gelgitlere yol açıyor. Birbirine uymayan davulcuların ritimlerinin bazen aynı anda çakışıp büyük bir ses çıkarması gibi, bu doğa olayında da farklı harmoniler birleşerek denizin çekilmesini sağlıyor.

Denizin bu şekilde çekilmesi sonucunda, iki ada arasında birikmiş tortuların bulunduğu bölge yüzeye çıkıyor ve deniz yarılmış gibi bir görüntü oluşuyor.