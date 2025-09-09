onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Resmen Mucize Gibi: Güney Kore’nin Yılda Sadece İki Kez Açılan Deniz Yarığı!

Resmen Mucize Gibi: Güney Kore’nin Yılda Sadece İki Kez Açılan Deniz Yarığı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 18:48

Her yıl yüzbinlerce kişi Güney Kore’nin güney ucunda düzenlenen Jindo Deniz Yarılması Festivali’nde buluşuyor. Çünkü bu dönemde deniz bir mucizeye tanıklık eder gibi çekiliyor ve Jindo Adası ile Modo Adası’nı birbirine bağlayan doğal bir yol ortaya çıkıyor. Yalnızca bir saat görülebilen bu yol, turistlere eşsiz bir deneyim sunarken, yerel halk için de midye ve deniz yosunu toplama fırsatı oluyor. Etkinlik, hem doğa olayının kendisi hem de taşıdığı kültürel hikayelerle dikkat çekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Festival her yıl Mart ile Haziran ayları arasında düzenleniyor ve dört gün boyunca ziyaretçiler bu doğa olayını gözlemleme şansı yakalıyor.

Festival her yıl Mart ile Haziran ayları arasında düzenleniyor ve dört gün boyunca ziyaretçiler bu doğa olayını gözlemleme şansı yakalıyor.

Yolun ortaya çıkmasıyla binlerce kişi yürüyerek Modo Adası’na geçerken, yerel halk da denizin çekildiği alanda deniz ürünleri topluyor. Yolu ortaya çıkaran olay aslında denizin tamamen yarılması değil, aşırı alçak gelgit sayesinde deniz seviyesinin düşmesi. 

Bu sırada 40 ile 60 metre genişliğinde, yaklaşık 2,9 kilometre uzunluğunda bir kara şeridi ortaya çıkıyor. O anlar hem bilimsel hem de kültürel açıdan oldukça ilgi çekici bulunuyor.

1975 yılında Fransa’nın Güney Kore büyükelçisi Pierre Landy bu olayı gazetede “Kore’nin Musa mucizesi” olarak duyurdu.

1975 yılında Fransa’nın Güney Kore büyükelçisi Pierre Landy bu olayı gazetede “Kore’nin Musa mucizesi” olarak duyurdu.

Ancak bilimsel açıdan olayın nedeni, “tidal harmonics” yani gelgit armonileri. Güneş, ay ve dünyanın konumları ile birlikte yerçekimlerinin birleşmesi, bazı dönemlerde aşırı düşük gelgitlere yol açıyor. Birbirine uymayan davulcuların ritimlerinin bazen aynı anda çakışıp büyük bir ses çıkarması gibi, bu doğa olayında da farklı harmoniler birleşerek denizin çekilmesini sağlıyor. 

Denizin bu şekilde çekilmesi sonucunda, iki ada arasında birikmiş tortuların bulunduğu bölge yüzeye çıkıyor ve deniz yarılmış gibi bir görüntü oluşuyor.

Bilimsel açıklamalar kadar ilgi çeken bir diğer nokta da bu olaya dair efsane.

Bilimsel açıklamalar kadar ilgi çeken bir diğer nokta da bu olaya dair efsane.

Jindo Adası’nda eskiden kaplanların köylere saldırdığı rivayet ediliyor. Köylüler Modo Adası’na kaçarken Bbyong adında yaşlı bir kadın geride kalıyor. Kadın günlerce deniz tanrısına dua ediyor ve bir gece rüyasında denizin gökkuşağı gibi açılacağını görüyor. 

Ertesi gün gerçekten de deniz yarılıyor ve ailesi yanına gelebiliyor. Bu olay halk arasında nesilden nesile anlatılıyor ve bugün hala Jindo kıyısında yaşlı kadınla kaplan heykelleri yer alıyor. Efsane, festivalin mistik atmosferini daha da güçlendiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın