Beslenme Alışkanlıklarını Analiz Ediyoruz!
Sen nasıl besleniyorsun? Beslenme alışkanlıkların nasıl? Bunu daha önce hiç düşünmediysen çok doğru bir yerdesin. Yapman gereken tek şey bize beslenem tarzını ve günlük yaşantını anlatmak. Sonrasında biz de senin beslenme alışkanlığını analiz edeceğiz. Sonucu yorumlara yazmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kahvaltıda en sık hangisini tercih ederin?
2. Gün içinde atıştırmalık yiyor musun?
3. Gün içinde su tüketimin nasıl?
4. Dışarıdasın ve bir şeyler söyleyeceksin. Baktığın ilk şey ne olur?
5. Peki tatlı tüketim sıklığın nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Her gün sebze yiyor musun?
7. Senin yeme davranışında bunlardan hangisi baskın?
8. Son olarak içecek tercihini söyler misin?
Bilinçli ve dengeli beslenme!
Keyif odaklı beslenme!
Hafif ve temiz beslenme!
Pratik beslenme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın