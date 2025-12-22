onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "612 Bin Çocuk" İddiasının Doğru Olmadığını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "612 Bin Çocuk" İddiasının Doğru Olmadığını Açıkladı

MEB
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2025 - 18:32

Sözcü Gazetesi’nden Sultan Uçar’ın “Kızların okutulmaması kimyasal silahtır” başlıklı yazısında, Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki toplam 612 bin çocuğun okula gitmediği iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, “Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki nüfusun okullaşma oranlarının uluslararası standartlara ulaştığı” ifadelerine yer verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MEB, sosyal medyada çok konuşulan “Türkiye’de 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor” iddiası hakkında açıklamada bulundu.

MEB, sosyal medyada çok konuşulan “Türkiye’de 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor” iddiası hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık, iddiaların doğru olmadığını açıkladı ve köşe yazısında atıf yapılan Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı raporun hatalı hesaplamaya dayandığını belirtti.

OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporuna atıf yapılan açıklamada, zorunlu eğitimin karşılaştırılabilir olduğu 6-14 yaş grubunda okullaşma oranının Türkiye’de yüzde 99 olduğu, bu oranın yüzde 98 olan OECD ortalamasının üzerinde bulunduğu ifade edildi. Aynı rapora göre, 6-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranının ise yüzde 99,19 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Eğitim dışında olduğu iddia edilen çocuk sayısı, yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu verileri ile yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranlarının birlikte değerlendirilmesinden kaynaklanan hatalı bir hesaplamaya dayandırılmıştır” denildi.

MEB, bilgi ve belgeye dayanmayan, hatalı hesaplamalardan kaynaklanan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın