Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "612 Bin Çocuk" İddiasının Doğru Olmadığını Açıkladı
Sözcü Gazetesi’nden Sultan Uçar’ın “Kızların okutulmaması kimyasal silahtır” başlıklı yazısında, Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki toplam 612 bin çocuğun okula gitmediği iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, “Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki nüfusun okullaşma oranlarının uluslararası standartlara ulaştığı” ifadelerine yer verildi.
MEB, sosyal medyada çok konuşulan “Türkiye’de 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor” iddiası hakkında açıklamada bulundu.
