Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "612 Bin Çocuk" İddiasının Doğru Olmadığını Açıkladı

Bakanlık, iddiaların doğru olmadığını açıkladı ve köşe yazısında atıf yapılan Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı raporun hatalı hesaplamaya dayandığını belirtti.

OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporuna atıf yapılan açıklamada, zorunlu eğitimin karşılaştırılabilir olduğu 6-14 yaş grubunda okullaşma oranının Türkiye’de yüzde 99 olduğu, bu oranın yüzde 98 olan OECD ortalamasının üzerinde bulunduğu ifade edildi. Aynı rapora göre, 6-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranının ise yüzde 99,19 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Eğitim dışında olduğu iddia edilen çocuk sayısı, yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu verileri ile yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranlarının birlikte değerlendirilmesinden kaynaklanan hatalı bir hesaplamaya dayandırılmıştır” denildi.

MEB, bilgi ve belgeye dayanmayan, hatalı hesaplamalardan kaynaklanan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.