Çikolatalar Neden Alüminyum Folyoya Sarılıyor?

Alüminyum folyo, çikolatanın tadını ve kalitesini korumak için mükemmel bir bariyer oluşturuyor. İnce yapısına rağmen ışık, nem ve bakterilerin ürüne ulaşmasını engelliyor. Çikolatanın nemle temas etmesi bozulmalara yol açabileceği için folyo, bu riskin önüne geçiyor.

Ayrıca sıkı sarıldığında ürünü dışarıdan gelebilecek kokulardan da koruyor. Hafif olması sayesinde ürünün ağırlığını artırmıyor ve fiyat hesaplamalarını etkilemiyor. Müşteri için de pratik; kalan parçalar tekrar folyoya sarılarak kolayca saklanabiliyor.