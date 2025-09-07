Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sosyal medyada her çeşit paylaşıma denk gelmek mümkün. Kimi zaman gülersiniz, kimi zaman duygulanırsınız. Kimi zaman da yemeklerle ilgili komik tweetler atanlara denk gelirsiniz :)
Burada her hafta, yemekleri goygoyuna alet edip güldürenlere yer veriyoruz. Kim bilir belki sizin de bir paylaşımınıza yer vermişizdir!
Hazırsanız, başlıyoruz!
😂😂😂
Twitter nazarı buralara uğramadı mı?
"Yok kanka iyiyim ben."
😂😂😂
👇🏻
Öğle saatlerinde gelen o salça kokusu.
👇🏻
Gerçek kuruyemiş severler diyebilir miyiz?
İşte buradan da kaos çıkar! Sizce hangisi elenmeli?
