Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 15:34

Sosyal medyada her çeşit paylaşıma denk gelmek mümkün. Kimi zaman gülersiniz, kimi zaman duygulanırsınız. Kimi zaman da yemeklerle ilgili komik tweetler atanlara denk gelirsiniz :)

Burada her hafta, yemekleri goygoyuna alet edip güldürenlere yer veriyoruz. Kim bilir belki sizin de bir paylaşımınıza yer vermişizdir!

Hazırsanız, başlıyoruz!

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Twitter nazarı buralara uğramadı mı?

twitter.com

"Yok kanka iyiyim ben."

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Öğle saatlerinde gelen o salça kokusu.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Gerçek kuruyemiş severler diyebilir miyiz?

twitter.com

İşte buradan da kaos çıkar! Sizce hangisi elenmeli?

twitter.com

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
