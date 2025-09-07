Damarlarında Kan Yerine Çay Akan Çaykoliklerin Kendilerini Göreceği Komik Paylaşımlar

Ülkemizin milli içeceğini sorsak kimileri ayran, kimileri de çay der. Ee, boşuna dünya üzerinde en çok çay tüketen ülkelerden biri değiliz! Haliyle sosyal medyada çayla ilgili sık sık komik paylaşımlara denk gelebiliyoruz. Öyle ki X'te 'Çaysız Yaşayamayanlar' adında bir topluluk bile var.

Bu toplulukta sık sık çayla ilgili komik paylaşımlar yapılıyor. Eminiz siz de bir çaysever olarak bu paylaşımlarda kendinizi göreceksiniz!