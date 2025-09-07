"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültür Şovu Yapan Kişiler
Sosyal medyada başlayan akımlar kimi zaman bizi güldürüyor, kimi zaman da hüzünlendiriyor. Sınırları aşarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu akımlar herkesin dikkatini çekiyor. Bu kez de 'bana bilmediğim bir şey söyle' akımı yeniden gündeme geldi. Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşıma, birbirinden ilginç yorumlar geldi.
İşte size ortamlarda satmalık bilgiler!
Bu kez akımı başlatan paylaşım şöyleydi;
Ardından X kullanıcılarından pek çok cevap geldi.
Bakalım sizin de bilmediğiniz bir şeyler çıkacak mı?
👇🏻
Mercek- Mercimek
👇🏻
Kontrol edenler? :)
👇🏻
Hiç merak etmiş miydiniz?
👇🏻
İlginç!
Alyans neden dördüncü parmağa takılır?
👇🏻
"Esamesi okunmamak" nereden geliyor?
👇🏻
İşte bunu gerçekten bilmiyorduk :)
