"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültür Şovu Yapan Kişiler

Dilara Bağcı
07.09.2025 - 09:06

Sosyal medyada başlayan akımlar kimi zaman bizi güldürüyor, kimi zaman da hüzünlendiriyor. Sınırları aşarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu akımlar herkesin dikkatini çekiyor. Bu kez de 'bana bilmediğim bir şey söyle' akımı yeniden gündeme geldi. Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşıma, birbirinden ilginç yorumlar geldi.

İşte size ortamlarda satmalık bilgiler!

Bu kez akımı başlatan paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Ardından X kullanıcılarından pek çok cevap geldi.

twitter.com

Bakalım sizin de bilmediğiniz bir şeyler çıkacak mı?

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Mercek- Mercimek

twitter.com
👇🏻

twitter.com

Kontrol edenler? :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Hiç merak etmiş miydiniz?

twitter.com

👇🏻

twitter.com
İlginç!

twitter.com

Alyans neden dördüncü parmağa takılır?

twitter.com

👇🏻

twitter.com

"Esamesi okunmamak" nereden geliyor?

twitter.com

👇🏻

twitter.com
İşte bunu gerçekten bilmiyorduk :)

twitter.com

