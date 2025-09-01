onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Huzurlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyanın En Huzurlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.09.2025 - 13:37

Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı. Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan Küresel Huzur Endeksi'nin ilk sırasında İzlanda yer aldı. 163 ülkenin yer aldığı listede Türkiye kaçıncı oldu? İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı.

Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), Küresel Huzur Endeksi'ni açıkladı. Böylece 2025'te dünyanın en huzurlu ülkeleri belli olmuş oldu. IEP, her sene 163 ülkeyi güvenlik, iç ve dış çatımalar gibi 23 farklı kategoride değerlendiriyor. Puan ne kadar düşükse ülke o kadar barışçıl ve huzurlu anlamına geliyor.

Dünyanın en huzurlu 20 ülkesi şöyle:

Dünyanın en huzurlu 20 ülkesi şöyle:

İzlanda

İrlanda

Yeni Zelanda

Avusturya

İsviçre

Singapur

Portekiz

Danimarka

Slovenya

Finlandiya

Çekya

Japonya

Malezya

Kanada

Hollanda

Belçika

Macaristan

Avustralya

Hırvatistan

Almanya

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye 163 ülke arasından 146. sırada yer aldı. Türkiye'nin huzur puanı 2.852 oldu. Türkiye'nin puanı geçen seneye göre 2025 yılında daha kötüleşti. Bölgesel değerlendirmede Türkiye, “Doğu Avrupa ve Orta Asya” kategorisinde 13. sırada yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın