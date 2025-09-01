Dünyanın En Huzurlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), Küresel Huzur Endeksi'ni açıkladı. Böylece 2025'te dünyanın en huzurlu ülkeleri belli olmuş oldu. IEP, her sene 163 ülkeyi güvenlik, iç ve dış çatımalar gibi 23 farklı kategoride değerlendiriyor. Puan ne kadar düşükse ülke o kadar barışçıl ve huzurlu anlamına geliyor.