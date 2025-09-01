Ünlü Tenisçinin Minik Hayranı İçin İmzaladığı Şapkayı Çalan Milyarder CEO'dan Pişkin Açıklama

ABD'nin New York kentinde Açık Tenis Turnuvası düzenlendi. Kamil Majchrzak-Karen Khachanov mücadelesinde, tribünlerde yaşananlar ise tüm dünyada viral oldu. Galibiyet elde eden Majchrzak, tribündeki hayranlarının eşyalarını imzalarken küçük bir çocuğa da şapkasını hediye etti.

Fakat küçük çocuğun yanında bulunan milyarder CEO, bu şapkayı göz göre göre çaldı!

Kaynak 1 - Kaynak 2