onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Tenisçinin Minik Hayranı İçin İmzaladığı Şapkayı Çalan Milyarder CEO'dan Pişkin Açıklama

Ünlü Tenisçinin Minik Hayranı İçin İmzaladığı Şapkayı Çalan Milyarder CEO'dan Pişkin Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.09.2025 - 09:46

ABD'nin New York kentinde Açık Tenis Turnuvası düzenlendi. Kamil Majchrzak-Karen Khachanov mücadelesinde, tribünlerde yaşananlar ise tüm dünyada viral oldu. Galibiyet elde eden Majchrzak, tribündeki hayranlarının eşyalarını imzalarken küçük bir çocuğa da şapkasını hediye etti.

Fakat küçük çocuğun yanında bulunan milyarder CEO, bu şapkayı göz göre göre çaldı! 

Kaynak 1 - Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyarder CEO, küçük çocuğun imzalı şapkasını çaldı.

Milyarder CEO, küçük çocuğun imzalı şapkasını çaldı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Karen Khachanov'a karşı kazanan Kamil Majchrzak, tribünlere giderek hayranlarını sevindirdi. Kariyerinin en büyük zaferlerinden birini elde eden ünlü isim, hayranlarının eşyalarını imzaladı.

Majchrzak, minik bir hayranına da şapkasını hediye etti. Fakat tam o anda küçük çocuğun yanındaki adam, şapkasını çaldı!

O adamın daha sonra Polonyalı milyarder iş insanı CEO Piotr Szczerek olduğu ortaya çıktı.

İşte o anlar;

Ünlü tenisçi, minik hayranıyla bir araya geldi.

Ünlü tenisçi, minik hayranıyla bir araya geldi.

Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından Majchrzak, küçük hayranıyla iletişime geçerek onunla bir araya geldi. Hayranına hediye veren ünlü tenisçi, hatıra fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. 

Sosyal medyada viral olan videonun ardından hem ünlü CEO'ya hem de şirkete eleştiriler yükseldi. İspanyol medyası, iş insanının sosyal medya hesaplarını askıya aldığını iddia etti.

Öte yandan, CEO'nun bir açıklama yaptığı da iddia ediliyor;

Öte yandan, CEO'nun bir açıklama yaptığı da iddia ediliyor;

'Tenis maçındaki son olay, büyük bir infiale neden oldu. Hepsi, meşhur şapkadan dolayı elbette. Evet, aldım. Evet, hızlıca yaptım. Ama her zaman söylediğim gibi, hayatta önce gelene önce hizmet edilir.'

'Bazılarının bundan hoşlanmayacağını anlıyorum ama lütfen şapkadan küresel bir kaos yaratmayalım. Eğer siz daha hızlı olsaydınız, siz alırdınız. Çevrimiçi nefretle ilgili olarak, kamuya mal olmuş bir kişiye hakaret etmenin yasal sorumluluğunu hatırlatmak isterim. Tüm saldırgan yorumlar, iftiralar ve imalar konunun mahkemeye taşınma olasılığı açısından incelenecektir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın