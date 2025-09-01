onedio
Şüpheli Ölüm: ABD'de Gözaltındayken Fenalaşan 29 Yaşındaki Türk, Hayatını Kaybetti

Şüpheli Ölüm: ABD'de Gözaltındayken Fenalaşan 29 Yaşındaki Türk, Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.09.2025 - 07:42

ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Musa Çetin, New York kentinde gözaltına alınmıştı. Türk bisiklet sürücüsü Çetin, gözaltındayken fenalaşması sonucu hastanaye kaldırıldı. Çetin, hayatını kaybetti.

AA'dan Dildar Baykan Atalay, Selçuk Acar'ın aktardığına göre, hastanede Çetin'in ayakları da kelepçeliydi. Çetin'in yakınları, vefatının aydınlatılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay, Selçuk Acar

ABD'de Şüpheli Ölüm

ABD'de Şüpheli Ölüm

AA'dan Dildar Baykan Atalay ve Selçuk Acar'ın aktardığına göre, 29 yaşındaki Musa Çetin, New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışıyordu. Sosyal medyadaki 'Amerikalı Türkler' hesapları, Çetin'in trafik cezaları nedeniyle gözaltına alındığını iddia etti. 

Çetin, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaştı. Çetin'in Bellevue Hastanesi'ne getirildiği ve durumunun ciddi olduğu aktarılmıştı. Musa Çetin, hayatını kaybetti.

Öte yandan, Çetin'in hastane yatağında ayaklarının kelepçeli olduğu görülmüştü. Yakınları, Çetin'in 24 saat kelepçeli tutulduğunu iddia etti. Polis, Çetin'i yoğun bakımda ziyaret eden arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine kelepçeyi çıkardı. Doktorlar ise Çetin’in intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Ancak yakın arkadaşları bu iddiayı kesin bir dille reddedip Çetin'in götürüldüğü yerde intihar etmenin imkansız olduğunu belirttiler.

Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesini bekliyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ulaşan şikayetlerin ardından Müslüman Toplum İlişkileri Kıdemli Danışmanı Muhammed Amin, hastane önünde toplanan Musa Çetin'in arkadaşlarına gözaltı süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Bu sırada New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch ile görüşen Amin, konunun araştırıldığını ve New York polisinin açıklama yapacağını söyledi.

Çetin'in şüpheli ölümüne dair verilecek yeni bilgiler bekleniyor.

