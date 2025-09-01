Şüpheli Ölüm: ABD'de Gözaltındayken Fenalaşan 29 Yaşındaki Türk, Hayatını Kaybetti
ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Musa Çetin, New York kentinde gözaltına alınmıştı. Türk bisiklet sürücüsü Çetin, gözaltındayken fenalaşması sonucu hastanaye kaldırıldı. Çetin, hayatını kaybetti.
AA'dan Dildar Baykan Atalay, Selçuk Acar'ın aktardığına göre, hastanede Çetin'in ayakları da kelepçeliydi. Çetin'in yakınları, vefatının aydınlatılmasını talep ediyor.
