Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntülerle Gündem Olan Yayıncı Hakkı Alkan'dan Yeni Açıklama
Yayıncı ve Shiftdelete'in kurucusu Hakkı Alkan'ın çalışanına saksı fırlattığı ortaya çıkmıştı. O anlar sosyal medyada gündem olurken aynı çalışanın yaptığı açıklamalar da mobbing iddialarını gündeme getirmişti. Hakkı Alkan, Samet Jankovic isimli çalışanıyla yaşadığı tartışmanın ardından açıklama yapmıştı.
Alkan, son olarak sosyal medya hesabından uzun bir video paylaşarak 'Ekip arkadaşlarımdan, sevenlerimizden, sana yakıştıramadım diye mesaj atan naif insanlardan özür dilerim.' dedi.
Shiftdelete'in kurucusu Hakkı Alkan'ın çalışanına saksı fırlattığı anlar ortaya çıkmıştı.
Olay anı;
Dal fırlattığını iddia eden Alkan, son olarak bir özür videosu paylaştı.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
