Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntülerle Gündem Olan Yayıncı Hakkı Alkan'dan Yeni Açıklama

'Samimi bir video paylaşmak istedim' diyen Alkan, 'Siz 90 saniyelik bir video izlediniz. Ama ben bu videoda o 90 saniyeye gelinen 4 yılın nasıl geliştiğini anlatacağım' dedi.

Tartışmanın öncesindeki olayı anlatan Alkan, yaptığı davranışın ne kadar yanlış ve hatalı olduğunun altını çizdi. Alkan, saksıyı fırlatmak istemediğini yalnızca dalları atmak istediğini fakat bitkinin köküyle beraber geldiğini iddia etti.

Hakkı Alkan, tartışmanın ardından çalışanının kendisine küfürler ettiğini, kendisini tehdit ettiğini söyledi. Alkan, bir süre sonra Jankovic'i ikna etmeye çalıştığını ancak Jankovic'in yargı yolunu tercih ettiğini belirtti.

Her iki tarafı da tanıyan avukat ise Alkan'dan 5.5 milyon TL tazminat talep etti. Alkan, bu miktarı kabul etmemesinin üzerine de videoların yayıldığını iddia etti.