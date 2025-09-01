onedio
article/comments
article/share
Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntülerle Gündem Olan Yayıncı Hakkı Alkan'dan Yeni Açıklama

Dilara Bağcı
01.09.2025 - 08:37

Yayıncı ve Shiftdelete'in kurucusu Hakkı Alkan'ın çalışanına saksı fırlattığı ortaya çıkmıştı. O anlar sosyal medyada gündem olurken aynı çalışanın yaptığı açıklamalar da mobbing iddialarını gündeme getirmişti. Hakkı Alkan, Samet Jankovic isimli çalışanıyla yaşadığı tartışmanın ardından açıklama yapmıştı.

Alkan, son olarak sosyal medya hesabından uzun bir video paylaşarak 'Ekip arkadaşlarımdan, sevenlerimizden, sana yakıştıramadım diye mesaj atan naif insanlardan özür dilerim.' dedi.

Shiftdelete'in kurucusu Hakkı Alkan'ın çalışanına saksı fırlattığı anlar ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Alkan'ın çalışanına bağırdığı ve sonunda sinirlerine hakim olamayıp masadan aldığı saksıyı çalışanına fırlattığı görülmüştü. Saksı, çalışan Samet Jankovic'in kafasına isabet etmişti. 

Jankovic, olay anında neler yaşandığını ve yargıya yansıyan diğer iddiaları da paylaştı. Hakkı Alkan ise gündem olan bu videonun ardından bir açıklama yayınladı.

Olay anı;

Alkan'ın açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz;

Dal fırlattığını iddia eden Alkan, son olarak bir özür videosu paylaştı.

'Samimi bir video paylaşmak istedim' diyen Alkan, 'Siz 90 saniyelik bir video izlediniz. Ama ben bu videoda o 90 saniyeye gelinen 4 yılın nasıl geliştiğini anlatacağım' dedi.

Tartışmanın öncesindeki olayı anlatan Alkan, yaptığı davranışın ne kadar yanlış ve hatalı olduğunun altını çizdi. Alkan, saksıyı fırlatmak istemediğini yalnızca dalları atmak istediğini fakat bitkinin köküyle beraber geldiğini iddia etti.

Hakkı Alkan, tartışmanın ardından çalışanının kendisine küfürler ettiğini, kendisini tehdit ettiğini söyledi. Alkan, bir süre sonra Jankovic'i ikna etmeye çalıştığını ancak Jankovic'in yargı yolunu tercih ettiğini belirtti. 

Her iki tarafı da tanıyan avukat ise Alkan'dan 5.5 milyon TL tazminat talep etti. Alkan, bu miktarı kabul etmemesinin üzerine de videoların yayıldığını iddia etti.

Hakkı Alkan'ın açıklamalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz;

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
